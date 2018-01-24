Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО

«Аванпост» объявила о том, что программный продукт Avanpost Web SSO включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (регистрационный номер 4049). Теперь в него входят все программные продукты Avanpost (Web SSO, IDM, PKI и SSO), что позволяет, соблюдая требования действующего законодательства РФ, применять их по отдельности и в любых сочетаниях в государственных структурах (включая ФОИВы), силовых ведомствах, госкорпорациях и муниципальных образованиях.

Включение Web SSO в реестр российского ПО важно и для коммерческих организаций, которые формируют свои технологические платформы с учетом политики импортозамещения.

Avanpost Web SSO был выпущен на российский рынок в марте 2017 года. По комплексу функциональных возможностей, масштабируемости, простоте администрирования, а также по охвату поддерживаемых видов ПО и информационных ресурсов этот программный продукт превосходит как конкурирующие западные проприетарные продукты от ведущих мировых ИТ-компаний, так и разработки международного сообщества Open Source.

Avanpost Web SSO — современная система управления аутентификацией пользователей в корпоративных ресурсах, SaaS-сервисах и облачных продуктах. Продукт позволяет реализовать в масштабах как крупной территориально распределенной организации, так и сети взаимодействующих предприятий (деловые сети, корпоративные, региональные, отраслевые и проектные кластеры) полный комплекс функций обычной и многофакторной аутентификации пользователей информационных систем (ИС), а также безопасного входа последних во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO).

Avanpost Web SSO соответствует уровню требований даже самых крупных организаций. Продукт эффективно обеспечивает функцию однократной аутентификации в ИС с миллионами пользователей (например, на муниципальных или региональных порталах). При этом он может работать в высоконагруженном режиме. Во-вторых, Avanpost Web SSO поддерживает наиболее важные для современного российского ИТ-рынка сценарии использования. Среди них: общий сервис аутентификации для множества приложений крупной централизованной организации; аутентификация в SaaS-приложениях, а также федеративная аутентификация. В последнем случае сотрудники всех взаимодействующих организаций совместно работают с предоставляемыми этими организациями бизнес-приложениями и защищенными информационными ресурсами.

Единая точка аутентификации и управления аутентификационными данными, созданная с помощью Web SSO, дает преимущества представителям всех целевых сегментов. В случае крупных государственных и муниципальных структур происходит унификация обслуживания внутренних пользователей, подведомственных учреждений и подрядчиков. Крупные коммерческие организации повышают безопасность и удобство своих ИС для пользователей на фоне расширяющегося набора каналов коммуникации (через Web-сайты, мобильные приложения, веб-сервисы и др.), роста популярности предоставления услуг через интерактивные Web-сайты и мобильные приложения, усложнения портфеля услуг (например, в банковской сфере), а также передачи различных функций на аутсорсинг и необходимости встраивать механизмы доступа к ИС партнеров в свои коммуникационные инструменты. А крупным муниципальным образованиям, развивающим мощные порталы-агрегаторы услуг, важны все вышеперечисленные преимущества.