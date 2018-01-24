«Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»

«Рэйдикс» выпустила специальную версию управляющего ПО RAIDIX для вычислительных комплексов на базе микропроцессора «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я), адаптированного для серверов производства ИНЭУМ им. И. С. Брука. Комплексное решение для хранения данных включает в себя программную технологию RAIDIX, внесенную в реестр Минкомсвязи, и отечественную программно-аппаратную платформу «Эльбрус», разработанную «МЦСТ», обеспечивающую технологическую независимость, информационную безопасность и высокий уровень производительности.

Системы на базе микропроцессоров «Эльбрус» используют новейшие достижения российской микроэлектроники, обеспечивают безопасное хранение критичных данных и активно внедряются в государственных и силовых структурах, научно-исследовательских центрах и др. Надежность и отказоустойчивость российской СХД обеспечиваются высокими техническими характеристиками платформы «Эльбрус» и уникальными функциональными особенностями ПО RAIDIX.

Микросхема «Эльбрус-4С» является высокопроизводительным микропроцессором общего назначения для настольных и серверных серверного применений, содержит 4 ядра архитектуры «Эльбрус» 3-го поколения с тактовой частотой до 800 МГц, позволяет выполнять до 23 операций за один такт на каждом из ядер. Микропроцессор «Эльбрус-8С» – основа для многопроцессорных серверов и рабочих станций, требовательных к скорости обработки и передачи информации. Микросхема «Эльбрус-8С» является высокопроизводительным микропроцессором общего назначения серверного класса, содержит 8 ядер архитектуры «Эльбрус» 4-го поколения с тактовой частотой до 1300 МГц, позволяет выполнять до 25 операций за один такт на каждом из ядер.

ИНЭУМ им. И. С. Брука разрабатывает и производит многопроцессорные серверы на базе микропроцессоров «Эльбрус» различных поколений. Разработаны и серийно выпускаются серверы на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С», имеются опытные образцы серверов на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Серверы ИНЭУМ им. И. С. Брука могут быть использованы в качестве контроллеров СХД, а также серверов приложений, серверов баз данных и других серверных применениях.

Технология RAIDIX позволяет строить системы хранения данных на базе серверов с процессорами «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С», обеспечивает высокую доступность данных, поддерживает протоколы SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP). RAIDIX поддерживает одноконтроллерный и двухконтроллерный режимы работы системы. При двухконтроллерном режиме работы оба узла активны, работают одновременно и имеют доступ к единому набору дисков.

RAIDIX обеспечивает непрерывность доступа к данным и высокую степень отказоустойчивости за счет дублирования узлов (материнских плат, модулей кэш-памяти, блоков питания, SAS-контроллеров, системных дисков) и дублирования каналов подключения к дискам (оба узла подключены к единому набору дисков).

RAIDIX поддерживает до 64 дисков в RAID-массиве и до 600 дисков в одной системе хранения данных.

Клиентами СХД RAIDIX могут выступать ключевые операционные системы (Mас OS, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Red Hat Linux, SuSE, ALT Linux, Cent OS Linux, Ubuntu Linux; Solaris 10) и платформы виртуализации (VMware ESX, KVM, RHEV, Microsoft Hyper-V Server, XenServer), RAIDIX обеспечивает возможность установки ресурсоемких профессиональных и корпоративных приложений непосредственно на узел хранения.

Патентованные алгоритмы RAIDIX (уровни RAID 7.3, RAID N+M, упреждающая и частичная реконструкция, механизм поиска и устранения скрытых ошибок и др.) позволяют достичь оптимальной скорости расчетов и производительности при последовательных и случайных нагрузках.

Среди технических особенностей решения на платформе «Эльбрус» и RAIDIX: собственная система команд процессора «Эльбрус». Высокая производительность на операциях вычисления кодов коррекции ошибок RAID. Отдельный стек вызовов, дающий преимущества с точки зрения информационной безопасности. Операционная система «Эльбрус», оптимизированная для процессоров «Эльбрус» и обеспечивающая высокий уровень информационной защищённости. Высокая неснижаемая производительность системы даже в случае отказа нескольких дисков массива благодаря эффективной параллелизации вычислений RAID. Отказоустойчивость в двухконтроллерном режиме. Универсальная совместимость с операционными системами и файловыми системами.

Российское программно-аппаратное решение позволяет заказчикам в госсекторе снизить стоимость обслуживания ИТ-инфраструктуры, воспользоваться преимуществами импортозамещения и локальной технической поддержкой при высочайшем уровне защиты данных и информационной безопасности. Системы хранения данных на базе платформы «Эльбрус» доступны для заказа через партнеров компаний «Рэйдикс» и АО «МЦСТ».