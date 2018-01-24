Fortinet представила средства безопасности для автомобилей будущего

Fortinet представила передовые функции информационной безопасности для подключенных к сети автомобилей будущего в рамках презентации компании Renesas, посвященной новейшим автономным решениям для испытательных трасс и другим решениям будущего.

Компания Fortinet продемонстрировала функции информационной безопасности для подключенных к сети автомобилей будущего в рамках презентации Renesas, посвященной новейшим автономным решениям для испытательных трасс и другим решениям будущего.

Прототип средства по обеспечению информационной безопасности, разработанный совместно с Renesas Electronics, предназначен для демонстрации возможностей интеграции операционной системы безопасности Fortinet FortiOS с системой на кристалле Renesas R-Car H3 в целях защиты подключенных к сети систем автомобиля, а также облачных служб и приложений.

Компании Fortinet и Renesas имитировали нарушения информационной безопасности прототипа подключенного к сети автомобиля, в том числе атаки на систему предотвращения вторжений (IPS) и DDoS-атаки (распределенные атаки типа «отказ в обслуживании»). Целью данных имитаций являлась демонстрация эффективности автоматизированной интегрированной системы безопасности, которая обеспечивает защиту водителя от перехвата злоумышленниками управления автомобилем или приложениями.

Майкл Се (Michael Xie), основатель, президент и технический директор компании Fortinet, отметил: «Подключенные к сети автомобили — это новейшая технология, которая потрясла автомобилестроительную отрасль. Определяющими компонентами концепции подключенного к сети автомобиля будущего являются такие передовые решения, как средства создания трехмерных карт, оснащенные процессорами датчики, интеграция интеллектуальных устройств, облачные службы, современные сети LAN/CAN и автономное вождение. Развертывание всех этих технологий сопряжено с колоссальными рисками в сфере информационной безопасности. Увеличению количества направлений атак способствует также использование устройств IoT, поддерживающих подключение к сети автомобиля для доступа к содержимому и приложениям. Интегрированная система безопасности — это важнейший фактор защищенности подключенных к сети автомобилей и лояльности клиентов. Производители начинают разработку транспортных средств, для которых необходима автоматизированная система безопасности, оснащенная функциями стратегической сегментации и сбора данных об угрозах в режиме реального времени, предназначенными для защиты сложной архитектуры автомобильной сети. В этих условиях компания Fortinet планирует занять лидирующее положение на мировом рынке решений по обеспечению безопасности сетей транспортных средств. Мы гордимся сотрудничеством с компанией Renesas и возможностью совместно представить на выставке CES средства сетевой безопасности, соответствующие особым требованиям развивающихся автомобильных операционных сред».

Согласно прогнозам, к 2025 г. количество подключенных к сети автомобилей возрастет до 300 млн (аналогичный показатель за 2016 г. составил 37 млн). Годовая прибыль от продаж оборудования для подключенных к сети автомобилей и сопутствующих услуг превысит $250 млрд.

Ключевыми факторами роста мирового рынка подключенных к сети автомобилей являются повышение спроса на технологию автономного вождения, распространение концепции принятия решений на основе данных и внедрение в системы автомобилей средств коммутации, таких как решения для доступа к функциям смартфонов, воспроизведения музыки по требованию и подключения к сети Интернет, а также информационно-развлекательных систем автомобилей.

Подключенный к сети автомобиль поддерживает доступ к интернету и беспроводной локальной сети (LAN), благодаря чему водители могут подключать к Интернету другие устройства как из салона автомобиля, так и снаружи. В целях обеспечения удобства клиентов и надлежащей защиты автомобилестроительные компании должны задуматься о разработке и развертывании технологии, ориентированной на обеспечение безопасности. Системы безопасности должны поддерживать разные стандарты связи, а также охватывать разные устройства и сети. Кроме того, такие системы должны быть оснащены функциями отслеживания, взаимодействия и управления, которые не ограничиваются одним транспортным средством, а вписываются в обширный транспортный комплекс, в том числе подстраиваются под системы регулирования движения.

Защиту подключенных к сети автомобилей можно обеспечить только при помощи нескольких согласованно функционирующих средств безопасности. Таким образом, за автоматическую изоляцию и устранение угроз должна отвечать функция стратегической сегментации ключевых систем, к примеру, силовых передач, телематических и информационно-развлекательных систем. Другое важное требование — наличие системы обновления данных об угрозах в режиме реального времени, такой как Fortinet FortiGuard Labs. При поддержке этого решения в системы автомобиля поступают последние сведения об уязвимостях и угрозах, что повышает эффективность автоматизированной защиты. Также это решение должно поддерживать подключение к облачной сети в целях обмена данными о событиях и их корреляции с последующей загрузкой актуальных исправлений и обновлений системы безопасности.

Компании Fortinet и Renesas совместно разработали прототип средства защиты, предназначенного для противодействия основным рискам в сфере информационной безопасности, которым подвергаются архитектуры современных подключенных к сети автомобилей. Недавние нарушения безопасности свидетельствуют о настоятельной необходимости разработки интегрированной системы безопасности для постоянно усложняющихся сетей транспортных средств. В качестве примера можно привести взлом систем модели Jeep Cherokee в 2015 г., когда группа злоумышленников при помощи беспроводной технологии получила доступ к системам автомобиля и электронным средствам управления важнейшими функциями. Также упомянем более поздний взлом шины CAN автомобиля Tesla Model S, в ходе которого злоумышленники осуществляли управление тормозами, дверными замками и бортовым компьютером автомобиля на расстоянии 12 миль.

«Клиентами компании Renesas являются инженеры-автомобилестроители на всей протяженности цепочки поставок, которые приобретают комплексные решения, предназначенные для сокращения циклов разработки и ускорения вывода продукции на рынок. Компании Renesas и Fortinet совместно разработали передовые решения по обеспечению информационной безопасности, которые поддерживают интеграцию с системами подключенных к сети автомобилей будущего и обеспечивают их защиту на высочайшем уровне. Мы доверяем передовому опыту компании Fortinet в сфере сетевой безопасности, благодаря которому решения компании легко подстраиваются под особые требования к инфраструктуре, предъявляемые системами безопасности автомобильных сетей будущего», — сказал Амрит Вивекананд (Amrit Vivekanand), вице-президент, структурное подразделение автомобильных систем компании Renesas.