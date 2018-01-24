Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux

Visiology, российский разработчик программных решений для анализа и визуализации данных, выпустила версию аналитической платформы Visiology для операционной системы Ubuntu, созданной на базе ядра Linux. На ОС Ubuntu устанавливается серверное ПО Visiology и все необходимые компоненты платформы для работы с данными.

Аналитическая платформа Visiology предназначена для построения информационно-аналитических систем, позволяющих быстро и эффективно решать задачи сбора больших объемов разнородных данных, их обработки с применением математических методов анализа и визуализации на любых дисплеях, включая мобильные устройства и экраны сверхвысокого разрешения. Решение полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современным платформам бизнес-аналитики (Business Intelligence).

«Мы давно видим на рынке большую потребность в использовании Linux в качестве серверной ОС для запуска прикладных бизнес-решений, таких как наша аналитическая платформа. Это связано как с требованиями в области импортозамещения, так и с оптимизацией затрат на инфраструктуру в случае коммерческих компаний. Сейчас мы завершили работы по портированию платформы и готовы предложить нашим клиентам версию для запуска на серверах под управлением ОС Linux. До конца 2018 года мы планируем сделать Linux версию платформы основной. В настоящее время сертифицированным дистрибутивом для установки платформы является Ubuntu Server 16.04 LTS, но мы готовы проводить тестирование и, при необходимости, адаптацию для других дистрибутивов, в том числе отечественных», – сказал генеральный директор компании Visiology Иван Вахмянин.

К особенностям платформы относится собственная многомерная In-Memory база данных ViQube, позволяющая выполнять запросы до двух порядков быстрее, чем реляционные (OLAP) базы данных, продвинутая система визуализации и поддержка видеостен, возможность интеграции со стеком технологий Big Data и Data Science, встроенная система сбора данных через веб-формы, а также мобильные приложения на Android и iOS для самостоятельного исследования данных.

Внедрение информационно-аналитических систем на основе платформы Visiology осуществляет компания Polymedia. При разработке и внедрении аналитической системы Polymedia учитывает отраслевую специфику заказчика. Её понимание позволяет предлагать клиенту наиболее эффективные решения по анализу данных. Реализуемые проекты включают в себя создание информационно-аналитической системы для региональных органов исполнительной власти, а также для компаний из топливно-энергетической, торговой, строительной, финансовой и телекоммуникационной отраслей.