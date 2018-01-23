Разработчики платформы «МойОфис» получили сертификат Powered by SAP NetWeaver

«Новые облачные технологии», разработчик платформы для работы с офисными документами «МойОфис», сообщила о прохождении сертификации класса Powered by SAP NetWeaver. Благодаря инструментам интеграции «МойОфис» SDK и новому сертифицированному решению MyOffice ABAP Add-on 1.0 клиенты и партнеры российской компании смогут выполнить оптимизацию бизнес-процессов, обеспечить взаимодействие отечественного офисного пакета с ERP-системами SAP и решить задачи в рамках программы цифровой экономики.

Предлагаемое решение, сертифицированное SAP, позволяет выгружать данные для использования их в программном обеспечении «МойОфис» во всех офисных форматах, используемых в компаниях и организациях, в том числе в формате OpenDocument (ODF), являющемся государственным стандартом в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010. Пользователи получают все возможности взаимодействия офисного пакета с приложениями SAP и экосистемой приложений, работающих на технологической платформе SAP NetWeaver.

Сертификация стала продолжением интеграционной продуктовой стратегии компании «Новые облачные технологии», позволяющей государственным и корпоративным заказчикам поддержать как создание эффективных бизнес-процессов, так и их неизменность при переходе на офисные приложения «МойОфис» на любой популярной платформе.

«Мы рады сообщить об успешном получении сертификата совместимости с SAP NetWeaver», — отметил Евгений Фенюшин, директор по продуктам «МойОфис» для бизнес-сегмента, — «Бизнес-инфраструктура современных компаний строится на базе интеграции различных систем для автоматизированной обработки и анализа данных предприятия. Сертифицированный для работы на платформе SAP NetWeaver MyOffice ABAP Add-on является критической компонентой интеграционной стратегии развития продуктов "МойОфис", позволяющий нашим клиентам поддержать как создание эффективных бизнес-процессов, так и их неизменность при переходе на офисные продукты "МойОфис"».

В «Новых облачных технологиях» отмечают, что одной из важнейших задач внедрения продуктов «МойОфис» среди крупнейших компаний и организаций является возможность интеграции с корпоративными информационными системами. Важным элементом этой системы является возможность получения пользователями отчетов, документов, сводного анализа в привычном интерфейсе — офисных системах. В ноябре компания «Новые облачные технологии» анонсировала доступность SDK «МойОфис» «MyOffice Document API», которое позволяют автоматизировать бизнес-процессы по обработке документов: построение бухгалтерской отчетности, формирование расчетов, подготовку приказов и многое другое. Таким образом, сертификация интеграции с SAP NetWeaver является логическим продолжением стратегии обеспечения клиентам и потенциальным заказчикам возможности работать с привычной ERP-системой.

Сертификация MyOffice ABAP Add-on в качестве средства интеграции с платформой SAP NetWeaver позволяет «Новым облачным технологиям» ориентироваться на большое число новых потенциальных клиентов, в числе которых органы государственного управления, крупные компании из сферы телекоммуникаций, медиа, нефтегазового сектора, а также финансовой индустрии.