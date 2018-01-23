Представитель Xiaomi в России разместит свои сервисы в облаке «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud», провайдер облачных услуг, и «Смарт Оранж», официальный представитель бренда Xiaomi в России и СНГ, объявили о заключении контракта на предоставление услуг облачной ITSM-системы и виртуального дата-центра.

Основной бизнес «Смарт Оранж» – это продажа техники, компания открывает брендовые магазины и осуществляет продажу решений ведущего мирового производителя электроники Xiaomi.

С быстрым развитием и ростом бизнеса компании возникла необходимость в контроле трудозатрат сотрудников сервисных подразделений – четком понимании, куда тратятся человеческие ресурсы, требуется ли их увеличение или перераспределение в конкретный момент времени. Еще одной немаловажной задачей в данных условиях стало регламентирование взаимодействия подразделений бэкофиса и основного бизнеса (формализация процесса, описание этапов и шагов обработки обращений), а вместе с этим и оптимизация работы бэкофиса за счет автоматизации процессов этого взаимодействия, сокращение транзакционных издержек, поиска оптимальных путей решения тех или иных задач. Для решения поставленных задач компания приняла решение о внедрении ITSM-решения – централизованной системы управления сервисной деятельностью.

«Мы абсолютно точно понимали, что нам требуется именно облачное ITSM-решение. Во-первых, при использовании облаков капитальные затраты трансформируются в операционные, что позволяет нам перераспределить инвестиционные потоки наиболее оптимальным образом. Во-вторых, в случае использования собственной инфраструктуры, помимо капитальных затрат, значительно вырастают операционные – на аренду и содержание специализированных площадей для серверного оборудования, обновление и сопровождение ПО, обслуживающий персонал и т.п., что на текущем этапе нецелесообразно. И, наконец, использование облачного решения позволяет уменьшить лицензионную нагрузку и снизить лицензионные риски, поскольку большая часть ПО также арендуется», – отметил Сергей Калмаков, ИТ-директор «Смарт Оранж».

«Смарт Оранж» уже работала с одним из облачных провайдеров, однако по мере быстрого увеличения потребностей бизнеса в ресурсах и требований к ним, подрядчик не смог обеспечить их покрытие. В результате «Смарт Оранж» провел анализ облачных платформ крупных игроков российского рынка и их возможностей. По результатам проведенного анализа компания остановила свой выбор на услуге платформы «Техносерв Cloud» – «Облачный сервис деск и ITSM», реализованной на базе технологий ServiceNow. Основными факторами выбора в пользу «Техносерв Cloud» стали высокий уровень защиты информации с соблюдением всех требований закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» и относительно низкая стоимость услуги при идентичных заявленных параметрах качества у других провайдеров.

Услуга «Облачный сервис деск и ITSM» Техносерв Cloud поддерживает все ключевые ITSM-процессы: управление уровнем услуг, поставщиками, изменениями, знаниями, активами, конфигурацией, релизами, запросами, событиями, инцидентами, управление проблемами и каталогом услуг. При этом внедрение ITSM обеспечивает интеграцию с ИТ-инфраструктурой – со службой каталогов Active Directory, почтовыми сервисами, базами данных и веб-сервисами различных производителей. Сам же инструментарий системы позволяет достаточно быстро настроить и доработать ее согласно требованиям заказчика.

На сегодняшний день в «Смарт Оранж» завершен первый этап внедрения облачного ITSM-решения. В системе обрабатываются заявки на работы из магазинов, обращения сотрудников бэкофиса, сервисного центра компании. Кроме того, осуществляется переход к следующему этапу внедрения, в рамках которого планируется кастомизация интерфейса портала системы, оптимизация маршрутов по обращениям, которые удалось выявить на первом этапе и т.д.

Помимо ITSM-сервиса, для размещения бэкофисных систем, интернет-магазина и других сайтов компании «Смарт Оранж» использует услугу виртуального дата-центра (VDC) от «Техносерв Cloud».

«На сегодняшний день ритейл является одним из самых динамично развивающихся сегментов рынка, и в своей деятельности активно применяет ИТ-технологии. Внедрение облачного ITSM-решения – это значимый вклад в развитие бизнеса, который несет за собой существенную экономию затрат, обеспечение конкурентных преимуществ и устойчивости компании, – сказал Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud». – Нам приятно, что «Смарт Оранж» сделала выбор в пользу нашего облачного инструмента управления внутренними сервисами. Платформа «Техносерв Cloud» готова отвечать требованиям бизнеса нашего заказчика. Мы признательны команде «Смарт Оранж» за слаженную совместную работу и уверены, что наше сотрудничество будет длительным и плодотворным».