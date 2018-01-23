Microsoft представила бот-художника на основе ИИ

Microsoft создала технологию на базе искусственного интеллекта, которая способна рисовать изображение на основе текстового описания (например, желтую птичку с черными крыльями и коротким клювом). Согласно исследованию, разработчики почти в 3 раза улучшили рекорд качества получаемых изображений.

В основе бота лежит технология GAN (Generative Adversarial Network). Она содержит две модели машинного обучения, одна из которых генерирует изображения по текстовому описанию, а другая отвечает за оценку их достоверности. Работая вместе, они совершенствуют качество получающихся рисунков. Ученые также разработали специальный алгоритм AttnGAN, который позволяет не обрабатывать предложение целиком, а разбивать его на отдельные слова. За счет этого технология более точно выбирает область для размещения каждой детали изображения.

Помимо того, что содержится в описании, бот способен дорисовывать объекты, которые подходят к композиции по смыслу. К примеру, на большинстве фотографий птицы изображены сидящими на ветвях деревьев. Технология может добавить этот элемент, даже если он не прописан в задании.

Технология преобразования текста в изображения может применяться для помощи дизайнерам и художникам в создании эскизов. По мнению разработчиков, при возможности использования больших вычислительных мощностей, алгоритм сможет также создавать анимационные фильмы по тексту сценария.