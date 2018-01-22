Zyxel представила линейку межсетевых экранов ZyWALL VPN 50/100/300

Zyxel представила новую линейку межсетевых экранов ZyWALL VPN 50/100/300. Специально разработанные для малого и среднего бизнеса (СМБ), продукты серии ZyWALL VPN помогают компаниям безопасно получать доступ к информации и обмениваться ею на разных площадках, легко организовать связь с партнерами и заказчиками, удаленными и работающими на дому сотрудниками.

Сейчас многие компании перемещаются свои ресурсы в облако либо с его помощью расширяют свою сеть, поэтому применение ZyWALL VPN Series улучшит гибкость таких компаний и ускорит трансформацию их бизнеса. Благодаря интеграции с Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ZyWALL VPN Series упрощают и облегчают использование облачных технологий для миграции в защищенное облако и защиты ценных активов компаний, сокращая лишние расходы. Amazon протестировала Zyxel ZyWALL Series в качестве устройств Customer Gateway, что позволяет пользователям выбрать шаблоны Zyxel из списка сертифицированных вендоров.

Для всех продуктов ZyWALL VPN Series бесплатно предоставляются сервисы Content Filtering и Geo-Enforcer в течение одного года, которые для обеспечения безопасности выявляют и блокируют посторонний контент или трафик. Мониторинг и контроль входящего и исходящего сетевого трафика с помощью ZyWALL VPN Series гарантирует безопасность бизнеса и четкую картину состояния сети.

Большинство компаний СМБ не могут внедрить частную виртуальную сеть из-за ограничений бюджета или сложной логистики. Встроенная в ZyWALL VPN Series функция SecuDeployer позволяет развернуть до 50 удаленных межсетевых экранов без покупки дополнительного программного обеспечения. Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс ускоряет развертывание и оптимизирует выполнение процедур, например, мониторинг VPN, для более эффективного управления сетью.

Все ZyWALL VPN Series позволяют управлять точками доступа Zyxel (от 36 до 132 штук). Таким образом появляется возможность строить безопасные Wi-Fi сети с простым и удобным администрированием.

На старших моделях ZyWALL VPN100 и VPN300 доступен функционал Device HA Pro, реализующий мгновенное переключение на резервный маршрутизатор при сбое. Действие выполняется совершенно прозрачно для пользователей сети. При сбое пассивное устройство становится активным и начинает обслуживать сеть с применением тех же политик и в течение пяти секунд восстанавливает нормальную работу сети.

В мае 2018 года вступает в силу закон Евросоюза о защите частных данных General Data Privacy Regulation (GDPR) и все компании, которые работают в Европе, должны обеспечить выполнение строгих требований GDPR. Все специализированные устройства для информационной безопасности Zyxel, в том числе и новейшие ZyWALL VPN Series, помогают компаниям СМБ модернизировать свою систему защиты для того, чтобы она соответствовала требованиям GDPR к защите данных о бизнесе и клиентах.

«Сегодня компаниям среднего и малого бизнеса требуются решения, обеспечивающие надежную защиту их бизнеса в постоянно усложняющейся сетевой среде, - сказал Денис Тяпаев, руководитель российского офиса Zyxel. - ZyWALL VPN Series – это безопасное и надежное решение для компании, которая хочет устранить риски и инвестировать в перспективные технологии».

ZyWALL VPN Series с новейшей прошивкой версии ZLD 4.30 будут доступны в России и СНГ в феврале 2018 года.