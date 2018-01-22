«Тинькофф Бизнес» и Uber запустили в Москве совместный проект

«Тинькофф Бизнес» и Uber запустили в Москве программу поддержки водителей, которые хотят сотрудничать с Uber напрямую. Теперь водители могут оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП), подав заявку в центре поддержки водителей Uber. Программа включает открытие расчетного счета и выдачу банковской карты Тинькофф, а также бухгалтерское обслуживание и автоматизацию уплаты налогов.

В октябре 2017 г. пилотный проект поддержки водителей был успешно реализован в Санкт-Петербурге, что стало основанием для его расширения и запуска в Москве.

Станислав Близнюк, операционный директор «Тинькофф Банка», сказал: «Все больше предпринимателей стремятся оформить статус ИП и работать легально, при этом зачастую их останавливает мнение, что это сложно, долго и дорого. Одна из задач Тинькофф Бизнеса — доказать, что это не так. Поэтому мы создали удобный продукт с понятными тарифами и качественным клиентским сервисом. Так, специально для водителей Uber мы разработали партнерскую программу, в рамках которой зарегистрировать ИП и работать с сервисом напрямую становится еще проще. Первые результаты работы показали, что наша помощь востребована, поэтому мы решили продолжить программу в Санкт-Петербурге и расширить ее на Москву».

«Пилотная программа поддержки водителей в Санкт-Петербурге показала высокую эффективность и была чрезвычайно востребована: количество водителей, сотрудничающих с нами напрямую, увеличилось втрое. Мы уверены в значительном потенциале программы в Москве, — отметил Дмитрий Измайлов, генеральный директор Uber в России. — Программа проста и удобна для участников: она помогает контролировать и увеличивать собственный доход и избавляет водителей от необходимости разбираться в тонкостях бухгалтерских процессов».

Программа поддержки водителей в Санкт-Петербурге будет продолжена. Чтобы принять в ней участие, нужно оставить заявку в центре подключения водителей Uber.

Главные преимущества программы — удобство и простота для водителей, прозрачность пенсионных накоплений и контроль над доходом от поездок с Uber. Процедура подачи документов займет около 20 минут, а сама регистрация ИП в налоговой — не более 5 дней. Оформление необходимых документов возьмут на себя специалисты Тинькофф Бизнеса, поэтому водителю не нужно ехать в налоговую службу. Доход от поездок будет еженедельно поступать на счет Тинькофф Банка за вычетом комиссии Uber. Налоги, пенсионные и страховые взносы будут рассчитаны и уплачены автоматически.

Участники программы смогут воспользоваться бесплатным обслуживанием в Тинькофф Бизнесе в течение 6 месяцев. По истечении бесплатного обслуживания ежемесячная плата будет составлять 490 руб. в месяц, а при оплате сразу за год — 4990 руб.