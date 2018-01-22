«СберТех» запускает бесплатную java-школу в Москве

«Сбербанк Технологии» приглашает студентов последних курсов ИТ-вузов и молодых специалистов пройти бесплатное обучение Java в Москве.

Программа построена на кейсах разработки для Сбербанка. Успешным студентам после обучения будет предложена работа в «СберТехе».

«Обучение в первую очередь рассчитано на студентов-разработчиков, которых привлекает возможность трудоустройства в СберТех. Курс будет интересен всем, кто хотел бы научиться разработке масштабных и высоконагруженных iOS-приложений» — Ирина Смолева, руководитель группы обучения в «СберТехе».

Требования к поступающим: студенты и выпускники вузов, начинающие специалисты с возможностью работать полный рабочий день; специальности: информационные и компьютерные технологии, математика, физика; знание Java не ниже уровня basic; знание алгоритмов; логическое мышление.

Формат обучения: в вечернее время в будни и дневное время на выходных; продолжительность до 4 месяцев.

Для поступления необходимо: до 5 февраля отправить отклик пройти тестирование; пройти собеседование; получить предложение стать участником проекта.