Решения Dell EMC Networking станут частью платформы Eurofiber DCspine

Dell EMC (подразделение Dell EMC Networking) объявила о том, что поможет Eurofiber предложить своим клиентам новый метод соединения центров обработки данных, что поможет модернизировать ИТ-инфраструктуры и перейти на облачно-ориентированные процессы.

Группа Eurofiber была основана в 2000 году с целью создания умной инфраструктуры, готовой к будущим изменениям. Со времени своего основания Eurofiber существено выросла. Сегодня сеть из около 30 тысяч километров оптоволоконных кабелей и защищенных центров обработки данных охватывает Нидерланды, Бельгию и Германию.

Построенная на базе коммутаторов Dell EMC Networking Z9100-ON с операционной системой Cumulus Linux и концепции программно-конфигурируемых сетей, платформа Eurofiber DCspine автоматизирует процесс соединения и масштабирования дата-центров. Она помогает клиентам подключаться к облачным сервисам при возникновении такой необходимости.

Развитие широкого разнообразия облачных сервисов привело к созданию новой технологической экосистемы объединенных центров обработки данных и сетей. Провайдеры услуг предлагают новые способы извлечения максимальной выгоды из облака. Вследствие такого архитектурного изменения каналы соединения ЦОД должны быстрее, гибче и предлагать расширенные возможности увеличения пропускной способности по сравнению со всеми существующими решениями.

«Мы разработали DCspine, чтобы удовлетворить актуальные потребности в соединении дата-центров для облачных сервисов, — сказал Барт Оскам (Bart Oskam), технический директор Eurofiber Group. — Решения Dell EMC позволяют DCspine получить все преимущества программно-конфигурируемых сетей и предложить технологию будущего».

«С платформой DCspine компания Eurofiber открывает новые возможности. Посредством инновационного сервиса по требованию она предлагает "место встречи" для организаций и облачных ресурсов, — отметил Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президентподразделения Dell EMC Networking, Enterprise Infrastructure & Service Provider Solutions. — Мы рады сотрудничеству с Eurofiber. Наши усилия позволили DCspine стать частью инициативы Open Networking. И сегодня мы реализуем наше видение трансформации в конкретном решении».

DCspine облегчает задачу соединения центров обработки данных и представляет их так, как если бы они находились в одном месте. Заказчикам и провайдерам облачных услуг, работающих из ЦОД, предлагается осуществлять взаимодействие с DCspine онлайн. Платформа DCspine доступна в режиме 24/7, вы можете изменять и удалять услуги в любое время.

В числе особенностей DCspine: поддержка скоростей до 100G на каждом соединении; гибкие условия контракта; все продукты доступны в более чем 30 центрах обработки данных в Нидерландах; облачные провайдеры имеют возможность подключения на заранее настроенных портах.