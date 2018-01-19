LETA выбрала для систем самообслуживания технологии Smart Engines

LETA выбрала для распознавания удостоверяющих документов технологию Smart IDReader, разработанную специалистами Smart Engines. В рамках сотрудничества компаний планируется поставка и внедрение систем самообслуживания, предлагающих заказчикам возможность распознавания паспорта РФ, документов с машиночитаемой зоной MRZ и других документов.

Компания LETA — интегратор распределенных проектов, обеспечивающий заказчикам комплексные решения в области электронных систем управления очередью, систем потокового обслуживания клиентов и Digital Signage.

LETA наряду с «ЛЕТА Инжиниринг», «Дамаск», HamsterSoft, Avanpost и антивирусной компанией Eset входит в состав управляющей компании LETA Group.

Одно из ключевых производственных направлений деятельности компании LETA связано с разработкой, проектированием, изготовлением и поставкой терминалов самообслуживания. Компания имеет большой опыт создания терминалов различной архитектуры и сложности под конкретные задачи заказчиков.

Использование технологий распознавания документов компании Smart Engines в терминалах самообслуживания позволит осуществлять практически мгновенный ввод персональных данных при оказании клиентам различных услуг, требующих предоставления удостоверяющих документов. Поиск документа на изображении, определение его типа и распознавание с помощью Smart IDReader занимает менее 1 секунды.

Комментируя начало сотрудничества директор по специальным проектам Smart Engines Никита Арлазаров отметил: «Сотрудничество с компанией LETA для нас это возможность принять активное участие в создании новых интересных кейсов, связанных с самообслуживанием для различных отраслей экономики».

Генеральный директор LETA Алексей Бугров сказал: «Решение Smart Engines по распознаванию паспорта гражданина РФ и других удостоверяющих документов интересно нам не только в системах, связанных с поставкой терминалов самообслуживания. Мы видим большой интерес наших клиентов к подобным технологиям и в других наших интеграционных территориально распределенных проектах».