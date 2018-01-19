«Лента» с помощью SAP становится real-time ритейлером

SAP СНГ и «Лента» объявили о запуске в промышленную эксплуатацию платформы SAP Customer Activity Repository. Новая система позволит компании в режиме реального времени обрабатывать информацию о движении товаров, актуальных остатках по запасам и реализации алкогольной продукции в соответствии с требованиями ЕГАИС. Партнером по внедрению выступила компания Novardis.

Проект – первый в российском продуктовом ритейле. Его ключевыми целями стали повышение уровня сервиса и оптимизация ресурсов компании за счет обработки в реальном времени поступающей информации по чекам и документам товародвижения. Сегодня на базе платформы собираются и обрабатываются данные о продажах и онлайн-остатках со всех магазинов компании. С помощью SAP CAR «Лента» формирует онлайн отчеты об обороте торговой сети в среднем за 15 минут. Исходная информация для них поступает с касс в течение 2 минут после выпуска чека.

«Наша приоритетная задача – забота о покупателе и предоставление нужных ему товаров в удобном для него месте. И на первый план в ее решении выходит самый главный ресурс - время. Компания «Лента» централизовала подход к работе с информацией по продажам и за счет этого добилась высокого качества данных, степени их интеграции и скорости обработки. Платформа SAP CAR позволяет нам своевременно и эффективно решать не только существующие задачи, но и те, которые могут проявиться в будущем», – отметил Всеволод Кузьмич, директор по информационным технологиям компании «Лента».

«Сегодня основными вызовами для ритейла являются увеличение количества данных, которые необходимо обрабатывать, повышение требований клиентов к качеству обслуживания и высокая конкуренция на рынке. Все это требует быстрого, своевременного и качественного изменения бизнес-процессов компании. Инновационная платформа от SAP - это не только фундамент и основа для бизнеса, но и набор готовых решений для прогнозирования спроса, управления ассортиментом, промоакциями и ценообразованием», - сказал Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP CIS.

«После внедрения SAP for Retail в 2004 году и SAP EWM в 2010 платформа SAP CAR стала еще одним инновационным продуктом от SAP, который «Лента» внедрила впервые в российском продуктовом ритейле. Проект был закончен в сжатые сроки благодаря слаженной работе совместной проектной команды, и является еще одной ступенью многолетнего успешного сотрудничества компаний «Лента» и NOVARDIS», – сказал Игорь Малышев, директор по консалтингу Novardis.