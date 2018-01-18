Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge

Dell EMC объявила о выпуске гиперконвергентных инфраструктурных решений (HCI) на базе серверов Dell EMC PowerEdge 14 поколения.

Новые решения VxRail и XC Series на базе серверов PowerEdge, созданных и оптимизированных для HCI, обеспечат организации с любой численностью сотрудников повышенной и более предсказуемой производительностью, а также расширенным набором конфигураций для запуска критически важного программного обеспечения.

«Трансформация ИТ для многих сопряжена с внедрением гиперконвергентных решений, которые являются идеальным плацдармом для упрощения ИТ-операций сегодня и в будущем, — отметил Чад Сакаш (Chad Sakac), президент подразделения конвергентных платформ и решений Dell EMC. — Поскольку HCI-решения представляют собой программно-конфигурируемые инфраструктуры, достижение высокой производительности и надежности во многом зависит от того, насколько эффективно программное обеспечение работает с конкретным оборудованием. По этой причине Dell EMC выпускает интегрированные аппаратно-программные комплексы, которые прошли предварительную проверку и тестирование. Благодаря им заказчики могут легко создавать и расширять ИТ-инфраструктуры для удовлетворения своих растущих потребностей».

По данным IDC, HCI является самым быстрорастущим сегментом рынка конвергентных инфраструктур: во II квартале 2017 г. его рост в денежном выражении в сравнении год к году составил 48,5%. Сегодня на такие системы приходится 25% всего рынка конвергентных решений.

Согласно IDC, компания Dell EMC занимает первое место на мировом рынке HCI-систем с долей 29% по итогам II квартала 2017 г. Во II квартале 2017 г. компания увеличила выручку от реализации указанных решений на 149% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из самых успешных решений Dell EMC в данном сегменте является VxRail. Продажи этих систем за год увеличились на 275%, что в 5,7 раза превысило средний рост всего рынка.

Dell EMC объединила гибкость и масштабируемость лучших на рынке HCI-решений с высокой мощностью и гибкостью серверов нового поколения, созданных и оптимизированных для HCI. В результате компания добилась более высоких показателей производительности и надежности. Новые решения подходят для установки в центры обработки данных и разработаны для более широкого спектра приложений и рабочих нагрузок.

Серверы Dell EMC PowerEdge 14 поколения, построенные на процессорах Intel Xeon Processor Scalable, содержат встроенные программно-конфигурируемые хранилища (SDS), оптимизированные по 150 пунктам. В том числе: улучшена работа SSD в средах с горизонтальным масштабированием, уменьшено время инициализации, упрощено управление данными и повышена эффективность охлаждения. Кроме того, в некоторых конфигурациях предлагается единый пользовательский интерфейс для управления серверами и HCI-платформами.

Обновленная линейка HCI-решений Dell EMC позволяет заказчикам сократить время доступа к приложениям и данным благодаря увеличенному количеству ядер, более высоким тактовым частотам, более скоростным каналам памяти и памяти с повышенной производительностью. Новые решения обеспечивают до 1,7 раза более высокую вычислительную производительность и предлагают до 62% большую внутреннюю пропускную способность.

Линейка HCI-решений Dell EMC включает семейство решений Dell EMC VxRail Appliance, базирующихся на VMware vSAN и разработанных совместно с VMware, а также решения Dell EMC XC Series для заказчиков, нуждающихся в Microsoft Hyper-V и других гипервизорах, а также в возможности работать с несколькими гипервизорами одновременно. Эти решения помогают упростить и автоматизировать ИТ-инфраструктуру на всем цикле, включая этапы внедрения, управления, развития и поддержки, делая жизнь заказчиков проще с первого дня.

Комплексы Dell EMC VxRail Appliances на базе серверов PowerEdge 14-го поколения обеспечивают заказчиков повышенной и более предсказуемой производительностью и миллионами дополнительных конфигураций. Их можно использовать в любом сценарии, включая запуск критически-важных задач в средах VMware.

Заказчики VxRail Appliance могут рассчитывать на: увеличенную производительность в наиболее ресурсоемких приложениях: скорость работы увеличена до 2-х раз в расчете на количество операций ввода/вывода в секунду (IOPS), в свою очередь, время отклика снижено более чем в 2 раза; производительность необходимого уровня: в 9 раз более предсказуемое время отклика в суб-миллисекундном диапазоне; более широкую кастомизацию под конкретные нужды благодаря миллионам новых конфигураций, включая новые модели процессоров, новые SSD-накопители с интерфейсом SATA, дополнительные сетевые конфигурации, поддержку новых GPU и т. д.; поддержку программно-конфигурируемых NAS благодаря Dell EMC Isilon SD Edge для дистрибуции файлов в удаленные офисы и по модели «от внешнего узла к ядру» в дополнение к удаленной репликации, облачному объектному хранилищу и функциям управления.

Dell EMC XC Series на базе серверов PowerEdge 14 поколения предлагают увеличенную производительность, более высокие скорости передачи данных и поддержку новых конфигураций NVMe/SSD. В частности, с новыми комплексами Dell EMC XC Series заказчики получают: увеличенную производительность в ресурсоемких средах благодаря до 50% большему количеству ядер в расчете на одно устройство; до 93% увеличенную вычислительную мощность в средах с высокой плотностью хранения данных; новые сценарии применения в VDI-средах благодаря увеличенной на 50% мощности графических ускорителей.

Dell EMC VxRail Appliances на базе серверов Dell EMC PowerEdge 14 поколения доступны к заказу через официальных партнеров компании. Модели Dell EMC XC Series XC640, XC740xd и XC740 на базе серверов PowerEdge 14 поколения доступны к заказу через официальных партнеров компании.