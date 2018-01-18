Atlex расширит линейку своих продуктов решениями «Первого ОФД»

Atlex сообщила о заключении соглашения о партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД».

Atlex имеет возможность расширить свою продуктовую линейку решениями «Первого ОФД» и предоставлять клиентам услуги передачи фискальных данных, опираясь на технологии, сертифицированные ФСБ и ФСТЭК, соответствующие 3 классу защиты информации.

Всеволод Вайнер, коммерческий директор Atlex, отметил: «Наша цель — постоянно расширять партнерства в новых, актуальных областях бизнеса, мы видим в этом залог роста компании. Мы убеждены, что сегодня задача безопасного трансфера фискальных данных имеет первоочередное значение как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса — для всех, кто связан с приемом платежей, например, для торговых точек, использующих терминалы оплаты картами MasterCard/Visa. Очень приятно, что мы начинаем год с сообщения о заключении такого стратегически важного партнерства».

Антон Гаврилов, руководитель отдела продаж и партнерского направления, «Первый ОФД», сказал: «Мы постоянно работаем над расширением партнерской сети. Наша компания традиционно предъявляет высокие требования к партнерам. Рады, что Atlex полностью удовлетворил их. Уверены, нас ожидает плодотворное сотрудничество».