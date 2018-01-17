Polymatica и «Потенциал» разрабатывают новую ВI систему для ритейла

Polymatica и «Потенциал» анонсировали начало разработки BI системы для ритейла. Аналитика всего доступного объема данных будет производиться на базе платформы Polymatica, использующей технологии Data Mining и нейронных сетей. Визуализация будет дополнена специализированным набором информационных панелей, позволяющих максимально быстро и удобно отвечать на вопросы ритейлеров и составлять детальные отчеты.

Предварительной датой выхода продукта в компаниях считают III квартал 2018 г. Стоимость нового продукта будет зависеть от функционала, требующегося заказчику.

Новое решение будет создаваться при участии ведущих российских экспертов из сферы ритейла – клиентов и партнеров компаний-разработчиков. В нем будут учтены все основные потребности рынка. Первый прототип системы был представлен в декабре прошлого года на закрытой встрече ИТ-директоров по ритейлу. Благодаря уникальной архитектуре система будет обрабатывать миллиарды записей в секунду, а удобный интерфейс информационной панели сделает работу максимально простой и удобной для пользователя.

Платформа Polymatica, используемая в продукте, позволяет обрабатывать миллиарды записей в секунду, а также обеспечивает детальную аналитику и прогнозирование для решения задач по увеличению объема продаж, ассортиментному планированию, оптимизации расходов на логистику и персонал.

«Polymatica позволяет анализировать данные без каких-либо ограничений – с помощью многомерной аналитики, доступной пользователям, они могут быстро и точно отвечать на самые сложные вопросы бизнеса, ответы на которые можно получить, обработав накопленную за всю историю компании информацию. Сейчас совместно с компанией Потенциал мы работаем над созданием первого специализированного аналитического продукта для ритейла, который будет сочетать в себе все возможности Polymatica и принципиально новый интерфейс, где все самые актуальные для ритейлеров кнопки будут под рукой» – сказал генеральный директор и основатель компании Polymatica Роман Раевский.

Компании Polymatica и Потенциал начали сотрудничать летом 2017 года. В планах компаний есть также создание совместных специализированных аналитических продуктов для государственных организаций, транспортной и финансовой сфер.

«Мы обладаем достаточным опытом разработки проектных и архитектурных решений для построения комплексных систем аналитики, отчетности и визуализации и уверены в успехе нового продукта, который создаем совместно с Polymatica» – сказала генеральный директор и основатель компании «Потенциал» Ольга Белова.