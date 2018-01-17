НПЦ «КСБ», ФССП РФ и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов

НПЦ «Кейсистемс-Безопасность», Управление информационных технологий ФССП России и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программных продуктов семейства «АльфаДок» (АльфаДок, АльфаДок.Платформа) компании НПЦ «КСБ» с операционной системой «Гослинукс» версии ИК5. Испытания были проведены специалистами двух компаний при взаимодействии с экспертами Управления информационных технологий ФССП России.

«АльфаДок» - программный комплекс управления процессами информационной безопасности в сети подведомственных (курируемых) организаций. Комплекс «АльфаДок» позволяет получать объективные сведения о состоянии защиты информации во всех подведомственных учреждениях в части соответствия процессов обработки информации актуальным требованиям законодательства РФ. Платформа «АльфаДок» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121032/

ОС «Гослинукс» является Linux-дистрибутивом на основе RPM пакетной базы, предоставляющим защищенную и доверенную среду для выполнения прикладного программного обеспечения пользователей. Разработчиком дистрибутива выступила компания «Ред Софт».

ОС «Гослинукс» - первая сертифицированная операционная система на базе свободного программного обеспечения, пригодная для использования во всех государственных органах, государственных внебюджетных фондах и органах местного самоуправления России. Правообладателем продукта является Российская Федерация в лице Федеральной службы судебных приставов.

ОС «Гослинукс» размещена в Национальном фонде алгоритмов и программ Минкомсвязи России и доступна для бесплатного получения государственными и муниципальными организациями, а также сертифицирована ФСТЭК России.