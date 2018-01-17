Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС

Maykor-GMCS расширила возможности коннектора для Microsoft Dynamics AX интеграцией с популярной системой электронного документооборота СБИС. Готовое решение сокращает время и затраты на настройку обмена документами c учетной информационной системой.

Решение поддерживает обмен с любыми видами внешних и внутренних документов: заказы, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты и т.д. Пользователь формирует документы в привычной среде в Microsoft Dynamics AX и передает их с помощью коннектора в СБИС не поштучно, а сразу пакетом. Коннектор синхронизирует данные обеих систем, и электронный документооборот происходит без перестройки бизнес-процессов, отлаженных внутри компании.

Помимо СБИС, решение Maykor-GMCS предлагает возможности для обмена документами между Microsoft Dynamics AX и «Диадок».

«СБИС является распространенной российской системой документооборота, в связи с чем мы приняли решение дополнить наш коннектор интеграцией с ней. Готовое решение позволяет в короткий срок наладить обмен электронными документами с контрагентами. Это значительно быстрее и дешевле, чем настройка интеграции самостоятельно, например, через API», – отметила Ксения Черникова, бизнес-директор Maykor-GMCS.