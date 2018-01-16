В «Полюсе» будет создана система управления предприятием на базе SAP

SAP СНГ и «Полюс», крупнейшая золотодобывающая компания России, объявляют о старте проекта внедрения SAP S/4HANA. На базе решения будет создана единая система управления, которая объединит все активы компании. С ней будут работать более 4000 пользователей.

На базе нового цифрового ядра компания оптимизирует ключевые бизнес-процессы: финансы, логистику, ремонты, закупки, управление запасами и производство. Благодаря SAP S/4HANA планируется в режиме реального времени создавать единую отчетность, упростить бизнес-процессы во всех подразделениях, а также ускорить процесс закрытия отчетных периодов при минимальных трудозатратах.

«Полюс» – динамично развивающаяся компания, достаточно сравнить ключевые показатели за последние несколько лет. Для управления бизнесом такого масштаба уже необходимы более совершенные инструменты, способные интегрировать ключевые бизнес-процессы и обрабатывать большие массивы информации. Мы рассматриваем внедрение SAP S/4HANA как часть базовой автоматизации и общей цифровой трансформации компании», - отметил Лев Бондаренко, вице-президент по трансформации бизнеса «Полюс».

«До 2017 года 8 из 10 крупнейших золотодобывающих компаний мира были клиентами SAP. C переходом «Полюса» в число наших пользователей эта цифра составила 9 из 10. Следовательно, «Полюс» сможет перенять лучшие управленческие и финансовые практики из опыта международных отраслевых компаний, а также использовать все возможности высокотехнологичной платформы SAP S/4HANA», - отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.