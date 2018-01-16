НПЦАП внедрил управление механообработкой на базе ПП «Парус»

ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» (ФГУП «НПЦАП») в рамках проекта создания АСУП автоматизировало планирование, учет и диспетчирование в механообрабатывающем цехе на базе ПП «Парус – Предприятие 8».

В цехе, выполняющем обработку деталей на металлообрабатывающих станках с ЧПУ, используют ПП для сменного планирования производства, учета фактического исполнения операций обработки деталей на станках, диспетчирования производственного плана цеха и контроля плановой и фактической загрузки станков. При этом решаются задачи формирования и корректировки производственного плана цеха, учета поступления партий заготовок, контроля обеспеченности производственного плана цеха заготовками.

В систему загружаются данные технологических процессов из файлов, созданных в САПР ТП ADEM CAM/CAPP, формируются сменные задания на основании маршрутных листов и планы загрузки станков с использованием терминала сбора данных, включаемых в сменное задание.

С помощью ПП ведется учет фактического исполнения операций маршрутных листов, контролируется плановая и фактическая загрузка станков, исполнение производственного плана, формируются ежемесячные отчеты о фактической выработке цеха.

Планирование и учет в системе «Парус» осуществляют 6 сотрудников, в цехе эксплуатируется 14 обрабатывающих центров токарной и фрезерной группы, номенклатура деталей, изготавливаемых цехом, включает более 150 единиц. Контрольные функции выполняются с использованием WEB-интерфейса системы на основе отчетов, формируемых в режиме онлайн. Всего с системой работает 15 пользователей.