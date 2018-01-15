SAS представила решение для анализа и оптимизации закупок

SAS представила решение SAS for Procurement Integrity, которое объединяет инструменты для управления данными, оценки рисков и визуализации результатов и благодаря этому позволяет реализовать комплексный подход для контроля закупок. Обеспечивая простую интеграцию с главными ERP-системами, платформа получает необходимые данные и анализирует их с помощью четырех методов обнаружения признаков нарушений.

Бизнес-правила, основанные на определенных сценариях, показывают известные случаи мошенничества, такие, как несоответствия между источниками данных или закупки у «нежелательных» поставщиков.

Обнаружение аномалий позволяет находить отклонения в «поведении» субъектов анализа, например, характер участия в торгах какого-то подрядчика, что может служить дополнительным флагом, на который стоит обратить внимание.

Предиктивные модели обеспечивают точечную оценку рисков на основе методов глубокого анализа данных и машинного обучения, что позволяет выявлять заказы, поставщиков, счета на оплату и платежи с признаками нарушений, которые не видны на поверхности.

Анализ социальных связей помогает выявлять сведения об отношениях, которые связывают участников процесса закупки, а анализ неструктурированных текстовых данных определяет дополнительные скрытые связи.

За последние три года неэффективность закупочных процессов стала причиной ухудшения работы примерно 75% организаций, включая компании из списка Fortune 500, предприятия малого бизнеса и государственные организации. Любая компания в большей или меньшей степени зависит от поставщиков или других контрагентов, которые поддерживают ее коммерческую деятельность и помогают своевременно поставлять клиентам товары и услуги. Если операции по закупкам налажены неэффективно и возникают ситуации дефицита ресурсов, это может привести к потере репутации и финансовым убыткам. По рыночным оценкам, такой ущерб составляет 1–4% от совокупных затрат на закупки.

Решение SAS for Procurement Integrity позволяет учитывать отраслевую специфику и может использоваться в организациях различного профиля: банках, производственных компаниях, торговых сетях, в нефтегазовом секторе, государственных организациях – везде, где закупки и работа с поставщиками имеют существенное влияние на полноценную реализацию бизнес-процессов. Решение обладает высокой гибкостью и может быстро перенастраиваться по мере изменения процессов организации и законодательных требований. В наибольшей степени преимущества от применения решения смогут оценить специалисты по закупкам, специалисты по внутреннему контролю и аудиту, эксперты по безопасности, юридические департаменты, финансовые отделы.

«Выявление нарушений и новых возможностей для оптимизации в закупочных процессах является очень сложным делом ввиду огромного объема данных, разнородности поступающей информации и большого количества действующих лиц, - сказал Дмитрий Коновалов, руководитель практики по противодействию мошенничеству SAS Россия/СНГ. - Решение SAS снимает ограничения на обработку данных, позволяет быстро находить в них статистические закономерности, неявные взаимосвязи, выявлять в цепочках событий звенья, из-за которых возникают сбои и проблемы, находить триггеры картельных сговоров и других нарушений. В основу этого решения легли как новейшие технологии обработки данных, так и методы углубленной аналитики и математической оптимизации, которые SAS развивает уже более 40 лет и которые из года в год признаются лучшими в своем классе по результатам независимых исследований таких компаний, как Gartner, Chartis Research, Forrester, IDC и других».