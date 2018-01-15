Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018

Promobot приняла участие в крупнейшей мировой выставке инноваций и потребительской техники CES 2018. Ежегодно здесь представляют свои новинки ведущие игроки мировой технической индустрии, такие как Samsung, LG, Mercedes, Nissan, Nicon.

В этом году российские разработчики «Промобот» представили новую версию автономного сервисного робота для бизнеса, который выполняет целый спектр бизнес-задач.

За три дня работы компании на CES листы потенциальных заказов были заполнены представителями 41 компании со всего мира, среди которых Oracle, NASA, Texas Instruments, Hyperloop, Lyft, Amazon и другие. Лист потенциальных заказов заполняют компании, которые проявляют интерес к внедрению технологии в свой бизнес. Данный лист является аналогом договора о намерениях.

Также 152 компании из таких стран как США, Канада, Корея, Китай, Сша, Бразилия, Мексика, Япония, Франция, Турция, Германия, Индия, Австрия, Израиль, Польша, ОАЭ, Таиланд, Нидерланды, Панама проявили интерес к лидерству и партнерству. Крупнейшим предварительным заказом стал запрос от представителя ОАЭ на 200 изделий Promobot V.2 и 300 Promobot V.4.

«Промобот» разработан для работы в местах повышенного скопления людей. Кроме реализации узких бизнес-задач вроде работы администратором, консьержем, гидом или продавцом, робот автономно передвигается, распознает лица и речь, общается на узконаправленные и общие темы, произносит промо-речевки и демонстрирует промо-материалы.

Робот уже применяется в банковской отрасли в качестве консультанта: рассказывает об услугах и продуктах банка, будучи интегрированным в систему электронной очереди, выдает клиентам талоны и даже поможет заполнить договор об оказании услуг.

Также «Промобот» работает в ритейле: рассказывает посетителям об ассортименте, акциях и скидках, интегрируется с бонусной системой, может регистрировать покупателей и выдавать бонусные карты клиентам.