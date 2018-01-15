НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени

Группа НЛМК, SAP и Национальный центр интернета вещей впервые в России разработали прототип системы 3D-позиционирования персонала внутри производственных помещений. Проект был разработан в рамках Лаборатории совместных инноваций НЛМК и SAP.

Современное металлургическое производство требует внедрения передовых технологических решений для повышения безопасности и охраны труда и увеличения эффективности производственного персонала. Новое решение было разработано с использованием облачной платформы SAP Cloud Platform, системы позиционирования RTLS-UWB, технологий 3D-визуализации и технологий беспроводной передачи данных LoRaWan. При помощи новой системы менеджеры предприятия получат возможность отслеживать перемещение сотрудников на производственных объектах и с точностью до 50 см в режиме реального времени.

Система при помощи встроенных возможностей SAP Cloud Platform позволяет в режиме реального времени получать и анализировать информацию об изменении режимов работы оборудования и перемещениях сотрудников. События, которые фиксируются и накапливаются в базе данных, позволяют проводить анализ действий сотрудников, необходимый для решений в области охраны здоровья, промышленной безопасности, управления персоналом и подрядными организациями. Система позволит предупреждать о рисках в области безопасности и охраны труда и заблаговременно устранять их.

Проект был реализован на базе облачной платформы SAP Cloud Platform в рамках Лаборатории совместных инноваций НЛМК и SAP в рекордно короткие сроки (3 месяца), НЦИВ выступил в качестве технологического партнера проекта. В настоящее время прорабатывается перевод системы в промышленную эксплуатацию.

«Система позиционирования сотрудников – один из первых проектов Лаборатории совместных инноваций НЛМК – SAP. Ее актуальность заключается не только в том, что она позволит анализировать большой объем данных, но также предупреждать несчастные случаи на производстве, снижать риски в области безопасности, повышать эффективность рабочего времени. Надеюсь, мы в короткие сроки перейдем от прототипа в продуктивную реализацию», – отметила вице-президент по информационным технологиям Группы НЛМК Елена Демьянова.

Система позиционирования персонала в НЛМК стала одним из первых проектов SAP в области промышленного интернета вещей в России. Особенностью проекта стало то, что он был впервые реализован с помощью специализированного партнера – Национального центра интернета вещей.

«Травматизм является серьезной проблемой любого промышленного предприятия. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году в России количество пострадавших при несчастных случаях на производстве составило 26,7 тыс. человек, из них со смертельным исходом – 1,29 тыс. человек. Наша система позволит в разы повысить безопасность, а также повысить дисциплину на производстве: все факты нахождения в опасной зоне без соответствующего допуска фиксируются и доступны в виде отчетов», – сказал Анатолий Сморгонский, директор НЦИВ.

«SAP как компания, которая уже более 25 лет работает над цифровизацией российской экономики, очень рада появлению первого фокусного партнёра по проектам в сфере интернета вещей – Национального центра интернета вещей, – сказала Наталия Парменова, исполнительный директор SAP CIS. – Появление в России специализированных разработчиков в сфере промышленного интернета вещей позволит реализовывать крупные проекты по цифровой трансформации на ведущих российских предприятиях».

В 2016 году российский рынок интернета вещей, по подсчетам аналитической компании IDC, составил $3,482 млрд. Компания прогнозирует, что в 2017-2021гг. инвестиции в оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, привлеченные для создания IoT-решений, будут расти в среднем на 22% ежегодно (CAGR). IDC ожидает, что в 2021 году расходы на интернет вещей в России превысят $9 млрд. Одним из основных факторов, способствующих росту инвестиций, IDC отмечает начавшийся процесс цифровой трансформации компаний.