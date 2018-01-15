«ЛАНИТ-Интеграция» обеспечила в парке «Зарядье» Wi-Fi на решениях Aruba

«ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) развернула в парке «Зарядье» беспроводную интернет-сеть с использованием оборудования Aruba от Hewlett Packard Enterprise.

Работы по построению беспроводной сети, начиная с разработки оптимального технологического решения и до запуска, велись несколько лет. Расположение парка в центре Москвы, сложный рельеф местности, а также повышенные требования к безопасности и качеству покрытия Wi-Fi значительно усложнили проектирование.

Решение, предложенное специалистами «ЛАНИТ-Интеграции» на базе точек доступа и контроллеров Aruba, соответствует всем заявленным требованиям.

Екатерина Кравченко, руководитель департамента сетевых продуктов Aruba, Hewlett Packard Enterprise в России, отметила: «Для нас это очень важный проект – пожалуй, один из главных проектов прошлого года. Благодаря знаниям и опыту коллег нам удалось реализовать принципиально новое решение на огромной территории в самом центре столицы. Это решение может легко масштабироваться, расти вместе с потребностями парка – будь то внедрение новых сервисов, геолокация или просто увеличение скорости работы сети».

Алексей Пантелеев, заместитель технического директора компании «ЛАНИТ-Интеграция», сказал: «В центре столицы впервые создано уникальное парковое пространство, насыщенное высокими технологиями и включающее природные зоны, сложные архитектурные объекты и решения. Наши специалисты оснастили павильоны «Медиацентр» и «Заповедное посольство» комплексной мультимедийной составляющей, которая обеспечивает информационный и развлекательный функционал. Беспроводная сеть развернута в павильоне «Медиацентр» и на всей территории парка «Зарядье», а это более 10 гектаров. Качество Интернет-соединения и скорость удовлетворят потребности самых взыскательных пользователей».

Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье», отметил: «Сегодня сложно представить себе жизнь без смартфонов и планшетов. С их помощью мы строим маршруты, покупаем различные товары, заказываем еду, выходим на связь с родными и друзьями, отправляем им видео и фотографии. Парк посещает большое количество москвичей и туристов. Благодаря бесперебойной и качественной работе сети Wi-Fi наши гости могут оставаться в режиме онлайн столько, сколько им необходимо».