«Инфосистемы Джет» стала спонсором российской делегации Retail’s Big Show

«Инфосистемы Джет» в рамках развития направления автоматизации у крупнейших ритейлеров страны объявила о том, что третий год подряд становится спонсором российской делегации на Retail’s Big Show.

Крупнейшая международная выставка и конференция на тему инноваций и технологий в розничной торговле – Retail’s Big Show, организованная Американской национальной федерацией ритейлеров, пройдет 14–16 января в Нью-Йорке. Среди российских участников Retail’s Big Show – около 15 компаний, в том числе X5 Retail Group, Ашан, М.Видео, Юлмарт, Азбука вкуса, Рив Гош, Евросеть, Tele2 Retail Russia, Снежная Королева, Henderson, Concept Club, Inventive Retail Group, Глобус и др.

Участники делегации смогут подробно ознакомиться с различными технологическими новинками — как готовыми к внедрению, так и находящимися в стадии прототипов. Ожидается, что в этом году будут широко представлены аналитические системы класса поддержки принятия решений для работы с большими данными.

«Среди наших заказчиков – порядка 50 ритейлеров, в том числе ведущих игроков отрасли. Вникая в их бизнес, мы понимаем, как высока конкуренция в этом секторе и насколько велика роль технологий в борьбе за лидерство. Регулярное изучение опыта передовых международных компаний помогает быть в курсе новейших веяний и предлагать те решения, которые позволят нашим заказчикам получить реальную бизнес-выгоду или сократить издержки», – отметил Виктор Новинский, начальник управления по работе с предприятиями торговли компании «Инфосистемы Джет».

Программа конференции включает референс-визиты в инновационные магазины Нью-Йорка: гипермаркет сети Walmart Teterboro New Jersey, концептуальный магазин New Balance, флагманский магазин сети Sonos (бренд аудио-экосистем и мультирум-акустики), крупнейший магазин сети The North Face (производитель экипировки), сеть продуктовых магазинов Trader Joe's и др. Также запланированы посещение выставки Retail's Big Show 2018 и встречи с топ-менеджерами Authentic Brands Group (владеет брендами Aeropostale, Juicy Couture, Jones New York, Elvis Presley, Muhammad Ali, Marilyn Monroe, Michael Jackson и др.), Q&A Research&Consultancy. Топ-менеджеры западных и российских компаний будут делиться практическим опытом повышения эффективности бизнеса, а также планами и перспективами развития.