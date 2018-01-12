Fujitsu представила системы Primeflex для быстрого развертывания приложений SAP

Fujitsu объявила о выпуске двух мощных решений Primeflex, предназначенных для быстрого развертывания приложений SAP, обрабатывающих большие объемы данных. Такие системы необходимы компаниям в условиях цифровой трансформации бизнеса. Новые разработки значительно упрощают процесс управления базами данных SAP HANA, исполняемых в оперативной памяти.

Сертифицированные компанией SAP интегрированные системы Fujitsu Primeflex для SAP HANA и Primeflex для приложений SAP функционируют на базе ПО FlexFrame Orchestrator Management Software. Комплексы Primeflex эффективно решают задачу управления SAP-инфраструктурой. Их использование позволит снизить стоимость владения системами, поддерживающими работу SAP- среды.

Fujitsu Primeflex оптимизированы для систем горизонтального масштабирования платформы SAP HANA. Компания Fujitsu первой представила решение, в котором используется один 100-гигабитный Ethernet-канал вместо нескольких физических линий передачи данных. Такой подход уменьшает количество необходимых коммутационных портов минимум в 3 раза, что упрощает установку и эксплуатацию оборудования. Комплекс удовлетворяет требованиям приложений следующего поколения, работающих с большими данными, искусственным интеллектом, Интернетом вещей и платформой S/4 HANA.

Fujitsu имеет крупнейший в отрасли портфель решений для SAP-сред и активно сотрудничает с компанией SAP. Благодаря этому компания предлагает надежные мощные комплексы для всех сценариев использования SAP-приложений. Новые интегрированные системы Primeflex для SAP HANA и Primeflex для приложений SAP созданы на базе процессора Intel® Xeon® Skylake. Эти предварительно протестированные решения включают в себя серверы PRIMERGY, систему хранения данных и сетевые и программные компоненты, что позволяет заказчикам быстро развернуть свои инфраструктуры, упростить управление средами SAP и быстро реализовать их преимущества для бизнеса.

Fujitsu является доверенным глобальным партнером SAP на протяжении более чем 40 лет. Компания помогла десяткам тысяч заказчиков по всему миру преобразовать ИТ-инфраструктуру и поддержать развитие бизнеса. Fujitsu облегчает цифровую трансформацию, внедряя инновации во всех сферах2 – начиная с облачных услуг и заканчивая решениями и сервисами для локальных проектов.