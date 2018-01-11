Philips и American Well займутся совместными разработками в области телемедицины

Royal Philips и American Well объявили о заключении многолетнего стратегического партнерства. Цель сотрудничества — предоставить доступ к телемедицинским сервисам и дать возможность людям по всему миру самостоятельно следить за своим здоровьем на качественно новом уровне.

В рамках технологического партнерства телемедицинские сервисы American Well будут интегрированы в ряд инновационных решений Philips для всех этапов континуума здоровья — от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Первый пример — инновационная платформа для родителей Philips Avent uGrow, в работу которой в ближайшее время будет интегрирован сервис American Well.

Планируется, что в 2018 году новое телемедицинское решение компании Philips будет запущено в России совместно с локальным партнером телемедицинских услуг.

«В последние годы телемедицина приобрела статус одного из наиболее перспективных направлений в развитии российского здравоохранения. Это подтверждает принятие закона о телемедицине, разрешившего дистанционные консультации врачей. Благодаря внедрению новых технологий и телемедицинских сервисов в России мы сможем повысить качество оказания медицинской помощи для людей из отдаленных регионов, а врачи получат возможность обмениваться опытом, не покидая рабочих мест, — отметил Сергей Лаванов, руководитель отдела медицинской информатики компании Philips. — Наша компания заключила партнерство с American Well, чтобы пациенты по всему миру смогли круглосуточно получать высококачественную удаленную медицинскую помощь. Такой подход созвучен глобальной миссии Philips — улучшать качество жизни людей на всех этапах континуума здоровья».

С 2006 года American Well обеспечивает круглосуточный доступ пациентов к консультациям сертифицированных медицинских специалистов. Сервис может быть использован даже в тот момент, когда лечащий врач недоступен, что сокращает время ожидания и улучшает возможности получения удаленной медицинской помощи. Сервисы American Well применяются крупными работодателями в различных лечебных учреждениях США и обслуживают более 150 миллионов американцев.

«Мы рады принять участие в расширении и улучшении портфолио продуктов Philips, — отметил Идо Шенберг, врач, председатель и генеральный директор American Well. — Компания Philips не только создаёт профессиональные медицинские решения и программы, но и проводит серьёзную аналитическую работу. Благодаря возможностям телемедицины компания сможет предложить разработки для всех этапов – от сбора и хранения данных о пациентах до проведения оперативных вмешательств. Вместе мы поможем лечебным учреждениям и их клиентам улучшить качество медицинского обслуживания, используя более точную, обширную и оперативно полученную информацию о пациентах».

На первом этапе партнерства телемедицинский сервис American Well будет интегрирован в платформу для родителей Philips Avent uGrow. Она помогает родителям следить за развитием ребёнка и устанавливает беспроводную связь с рядом других устройств — например, видеоняней Philips Avent. Платформа Philips uGrow откроет доступ к умному набору для кормления Philips Avent, который сможет автоматически контролировать время, учитывать объем и длительность кормления. Благодаря Amazon Echo станет возможна голосовая активация приложения. Обновленное мобильное приложение Philips uGrow было анонсировано в США и в ближайшее время будет доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Платформа Philips uGrow позволит родителям делиться данными о ребенке и получать индивидуальные рекомендации лечащего врача. Сервис American Well обеспечит безопасные видеозвонки с необходимым специалистом (педиатром, терапевтом, психиатром или консультантом по грудному вскармливанию) в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Плата за пользование сервисом будет зависеть от типа медицинского обслуживания и длительности консультации. Телемедицинский сервис позволит экономить деньги и время молодых родителей, а также освободит их от трудностей с вызовом бригады скорой помощи.

Помимо работы с Philips uGrow сервис American Well будет интегрирован в работу облачной цифровой платформы Philips HealthSuite. Благодаря HealthSuite потребители и пациенты получают возможность следить за персональными данными, собранными с помощью носимых устройств, и смогут выбирать, какую информацию передавать врачам. Такой подход приводит к созданию комплексной и эффективной системы медицинской помощи, а также позволяет улучшить качество обслуживания пациентов и результаты их лечения.