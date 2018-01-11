Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати

Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печать на 33%. В рамках проекта реализованы доступ по картам к печатному оборудованию, автоматизированный мониторинг процесса печати, удаленный контроль всех печатных устройств и технология Job Roaming – печать на любом принтере в любой локации. Поставка оборудования, предпроектная деятельность и реализация проекта осуществлены вендором совместно с компанией «РТ Информ». Реализация проекта, без учета предварительной деятельности, заняла около одного месяца.

Целями проекта были оптимизация и сокращение расходов на печать и связанные с сервисом закупочные процедуры, обновление и унификация парка печатной техники за счет перехода к оборудованию только одного производителя, перевод сервиса на аутсорсинг специалистам вендора, контроль за процессами печати и сокращение затрат на сервис.

«Оборудование Konica Minolta было выбрано из-за нескольких факторов: по результатам масштабного аудита печати в рамках предпроектной деятельности, отсутствия замечаний к работе уже имевшейся ранее оргтехнике Konica Minolta, результатам тестирования оборудования программно-аппаратного комплекса безопасной печати Ysoft SafeQ, в том числе на ОС Linux, – сказал Михаил Носов, директор по информационным технологиям «Вертолеты России». – Также это оборудование показало наилучшее соотношение цены и качества по результатам закупочных процедур. Это первый опыт передачи функции на аутсорсинг для «Вертолетов России», и мы планируем масштабировать проект на весь холдинг».

Итогами проекта стали 100% прогнозируемые расходы на печать и их значительное снижение. Этому способствовали исключение фактов простоя системы печати, отсутствие перебоев в поставках расходных материалов и оптимизация деятельности обслуживающего персонала – за счет проактивного мониторинга и автоматизированного контроля парка техники.

«В результате реализации проекта, количество используемого оборудования сократилось со 170 до 50 единиц и всего трёх моделей без падения качества оказываемого сервиса. Благодаря аутсорсингу, оборудование находится на балансе Konica Minolta, что позволило перевести капитальные затраты в операционные. Суммарное снижение расходов на печать составило 33%, что является очень хорошим результатом, учитывая географическую распределенность оборудования по двум точкам», – отметил Михаил Носов.