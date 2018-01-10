СЗИ ВИ Dallas Lock успешно прошла сертификационные испытания

ГК «Конфидент» объявила о том, что СЗИ ВИ Dallas Lock (версия для VMware vSphere 5.5) успешно прошла сертификационные испытания на соответствие 5 классу защищенности от НСД, 4 уровню контроля отсутствия НДВ, и получила сертификат соответствия ФСТЭК России № 3837 от 18.12.2017 г.

Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock предназначена для комплексной и многофункциональной защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в виртуальных средах.

СЗИ ВИ Dallas Lock можно использовать для создания защищенных многопользовательских автоматизированных систем до класса защищённости 1Г включительно, для обеспечения 1 уровня защищённости персональных данных, в государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищённости и автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до 1 класса защищённости включительно.

СЗИ ВИ Dallas Lock обеспечивает идентификацию/аутентификацию администраторов и пользователей в виртуальной среде: на гипервизоре, средствах управления виртуальной средой, виртуальных машинах; разграничение доступа к компонентам виртуальной инфраструктуры: к средствам управления виртуальной инфраструктурой, к виртуальным машинам (файлам виртуальных машин), к операциям с виртуальными машинами; разграничение доступа к объектам файловой системы и устройствам в виртуальной среде; контроль целостности критичных объектов виртуальной среды: настроек виртуальных машин, системных файлов гипервизоров ESXi; регистрацию событий безопасности в виртуальной среде и гибкая настройка аудита гипервизора; доверенную загрузку виртуальных машин; фильтрацию сетевого трафика в виртуальной среде по предустановленным правилам с возможностью их редактирования или гибкой настройки; зачистку остаточной информации виртуальных машин.

Ключевые особенности, обеспечивающие быстрое и простое внедрение СЗИ ВИ Dallas Lock — сканер настроек виртуальной инфраструктуры, интеграция с ролевой моделью VMware, работа с несколькими облаками виртуализации. С помощью СЗИ ВИ Dallas Lock обеспечивается возможность построения комплексного решения по защите информации в виртуализованной и физической ИТ-инфраструктуре с использованием всего спектра интегрированных между собой решений из продуктовой линейки СЗИ Dallas Lock.

Подробнее о СЗИ ВИ Dallas Lock можно узнать на странице продукта.