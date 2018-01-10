«Ростелеком» автоматизировал льготное распределение лекарств в Северной Осетии

«Ростелеком» в 2017 году полностью автоматизировал процесс льготного лекарственного обеспечения Северной Осетии. Компания внедрила автоматизированную информационную систему льготного лекарственного обеспечения (АИС ЛЛО) в 21 медицинском объекте региона, а это, с учетом филиалов, полный охват медучреждений, которые имеют полномочия распределять льготные препараты по всей республике.

Проект входит в программу «Развитие здравоохранения РСО-А на 2014-2020 годы», Государственным заказчиком выступает Министерство здравоохранения Северной Осетии.

Михаил Ратманов, министр здравоохранения РСО-Алания, отметил: «С начала 2017 года с помощью специалистов «Ростелекома» система была внедрена в семнадцати лечебно-профилактических учреждениях республики. К концу года мы подключили еще четыре и таким образом обеспечили полную автоматизацию льготного лекарственного обеспечения в регионе. Система позволит сделать прозрачным учет и контроль целевого расходования бюджетных средств и медицинских препаратов».

Внедрение системы обеспечивает цифровое взаимодействие лечебно-профилактических учреждений, автоматизацию процессов обработки реестров выписанных рецептов, электронный обмен данными между ЛПУ, аптеками, уполномоченной фармацевтической организацией, Министерством здравоохранения республики. Создана единая региональная база данных о пациентах, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении.

Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома», сказал: «В ходе работы над проектом «Ростелеком» установил и настроил клиентские компоненты системы в лечебных учреждениях. Наши специалисты доработали АИС, провели приемочные и тестовые испытания и обучение персонала. Внедрение системы гарантированно повысит производительность при формировании отчётной документации, значительно ускорит процесс сбора, обработки, передачи, хранения и представления информации».