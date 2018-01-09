На онлайн-кассах «Эвотор» установлен Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в ЕГАИС

«Эвотор» и «Актив» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Теперь «Эвотор» предоставляет своим клиентам возможность выбора средства защиты без дополнительных затрат и в перспективе сокращения расходов на автоматизацию торговли.

«Эвотор» и «Актив» завершили тестирование устройств Рутокен ЭЦП 2.0 на совместимость со смарт-терминалами Эвотор 7.2, Эвотор 7.3 и Эвотор 10. Тестовые испытания подтвердили корректность работы крипто-ключей Рутокен ЭЦП 2.0 со смарт-терминалами Эвотор, что подтверждает сертификат совместимости.

Все онлайн-кассы «Эвотор» соответствуют 54-ФЗ: подключаются к любому оператору фискальных данных и передают информацию в ФНС. Отправлять электронные чеки покупателям и данные в ОФД и ЕГАИС можно прямо через смарт-терминалы. Также это удобный инструмент для автоматизации бизнес-процессов торговых точек, смарт-терминалы «Эвотор» можно подстраивать под нужды бизнеса с помощью многочисленных приложений в магазине.

Рутокен ЭЦП 2.0 — средство усиленной квалифицированной электронной подписи с неизвлекаемым ключом ЭП, полностью соответствующее всем требованиям 63-ФЗ и Приказа ФСБ №796 к средствам ЭП. Криптографические алгоритмы, реализованные в Рутокен ЭЦП 2.0, соответствуют стандартам ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012. Крипто-ключ Рутокен ЭЦП 2.0 более полутора лет поддерживается в системе ЕГАИС и успешно зарекомендовал себя на рынке.

Вячеслав Предыбайло, руководитель проектов по разработке клиентского устройства «Эвотор», отметил: «Малый и средний бизнес находятся на пороге технологического переворота, и комплексные решения «Эвотор» для торговых точек закрывают потребности бизнеса, начиная с соответствия законодательству и заканчивая повышением эффективности работы за счет автоматизации процессов. Поддержка Рутокен ЭЦП 2.0 кассами Эвотор — это идеальный тандем технологий для обеспечения безопасности операций в ЕГАИС. Мы рады тому, что вместе с компанией «Актив» мы совершенствуем инструменты, которые позволяют делать бизнес более успешным».

Кирилл Мещеряков, директор продуктового направления Рутокен, «Актив», сказал: «В 2017 мы плотно работали над проектами, связанными с системой ЕГАИС. Подводя итоги года, можно смело утверждать, что мы вышли на новый уровень. Наши аппаратные крипто-ключи Рутокен ЭЦП 2.0 интегрированы в решения крупнейших производителей контрольно-кассовой техники, оборудования и ПО для автоматизации торговли. Отрадно, что к нашей команде технологических партнеров присоединился еще один важный игрок рынка онлайн-касс — компания «Эвотор». Теперь пользователи смарт-терминалов «Эвотор» смогут воспользоваться всеми преимуществами крипто-ключей Рутокен ЭЦП 2.0 «из коробки» при работе с ЕГАИС».