MediaTek представила платформу с ИИ и технологию для кросс-платформенных гаджетов

MediaTek представила свою платформу искусственного интеллекта (AI), которая способна осуществлять перекрестные вычисления с помощью платформы NeuroPilot AI. Благодаря комбинации аппаратного и программного обеспечения, блока обработки AI (APU) и NeuroPilot SDK, технология MediaTek станет ближе к пользователю смартфона, умного дома, решений для автомобилей и тд.

Текущие AI решения MediaTek для голосовых ассистентов, телевизоров и автомобилей будут продемонстрированы на выставке CES, где компания покажет возможности AI и то, как искусственный интеллект переопределяет сегодняшние потребительские устройства.

«2018 - это новая эра инноваций в устройствах. MediaTek стремится предоставить нашим партнерам и заказчикам технологические достижения, которые позволят осуществить для потребителей интеграцию искусственного интеллекта и устройств на базе наших чипсетов», - сказал Джерри Ю, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Home Business Group, MediaTek. «Технология с улучшенными характеристиками AI быстро становится частью повседневного пользовательского опыта. Эта новая платформа MediaTek предназначена для современных смарт-устройств и открывает путь для будущего, управляемого искусственным интеллектом».

Платформа NeuroPilot AI MediaTek приближает AI к референс-дизайну, где требуется глубокий анализ и быстрое интеллектуальное решение. Это создает сильное решение для вычислений от облака к облаку. Благодаря балансу производительности и энергоэффективности MediaTek делает внедрение и запуск приложений AI эффективным и практичным на всех устройствах.

MediaTek использует искусственный интеллект для улучшения функций и приложений, которые люди ежедневно используют в мобильных устройствах и дома, например, интеллектуальную визуализацию изображений, распознавание голоса и изображений или распознавание. AI решение от MediaTek совместимо с существующими нейронными SDK, такими как Google TensorFlow, Caffe, Amazon MXNet, Sony NNabla и другими. На уровне операционной системы MediaTek предлагает поддержку Android и Linux.

В качестве блока обработки искусственного интеллекта (APU) MediaTek представит AI SDK. Это позволяет разработчикам получить доступ к ряду функций для создания приложений и решений AI на чипсетах MediaTek и устройствах на базе MediaTek.

MediaTek определяет себя и как передового разработчика AI-механизмов, основываясь на опыте разработки SoC, поддерживающих широкий спектр потребительских продуктов: от смартфонов, маршрутизаторов и интеллектуальных телевизоров до голосовых помощников, камер Wi-Fi и других. MediaTek продемонстрирует свою экосистему, в том числе с существующими AI решениями, такими как: Amazon Echo (MT8163), Android O DTV (MT5598 + MT7668), Belkin Wemo Smart Plug (MT7688), MediaTek Whole Home Coverage Router (MT7622 + MT7615x(n)).