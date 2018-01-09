«Аурига» получила сертификат ISO 13485:2016 на тестирование ПО медицинских устройств

«Аурига», одна из ведущих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, объявила об успешном прохождении проверки системы менеджмента качества организации и получении сертификата соответствия ISO 13485:2016 применительно к тестированию ПО медицинских устройств.

В соответствии с требованиями ISO 13485 компания создала полноценную систему менеджмента качества (СМК) тестирования программного обеспечения медицинских устройств, включая систему управления рисками согласно ISO 14971. Прошлым летом «Аурига» пригласила группу аудиторов для предварительной оценки и усовершенствовала СМК в соответствии с их ценными рекомендациями. Наконец, в ноябре 2017 года состоялся финальный аудит, по итогам которого «Аурига» получила сертификат соответствия стандарту ISO 13485:2016.

Генеральный директор компании Вячеслав Ванюлин отметил: «Высочайшее качество и эффективность – приоритеты "Ауриги" с момента основания нашей компании. Международный сертификат качества ISO 13485 гарантирует качество, надежность и безопасность ПО для наших заказчиков по всему миру. Неудивительно, что успешное прохождение сертификации так много значит для нас. Представители всех департаментов "Ауриги" вложили немало сил и времени в этот процесс, и мы надеемся, что полученный сертификат станет залогом уверенности наших клиентов при выборе поставщика ПО для их медоборудования, а инженерным командам поможет в выполнения самых строгих нормативных требований на различных проектах».

ISO 13485 – это международный отраслевой стандарт, входящий в семейство общепризнанных стандартов ISO 9000 и являющийся основой для разработки систем менеджмента качества в организациях, участвующих в цепочке создания изделий медицинского назначения. Стандарт применяется при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании медицинского оборудования и ПО с целью обеспечения его безотказности. Следование требованиям ISO 13485 демонстрирует приверженность самым строгим требованиям к качеству и безопасности в производстве медицинских устройств.