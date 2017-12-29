Облачная платформа Orange Business Services обеспечит глобальное наблюдение за Землей

Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало Orange Business Services и еще три группы компаний для работы над проектом по обеспечению доступа к данным программы «Коперник». Orange предоставит глобальную облачную платформу с возможностью быстрого развертывания приложений, а также будет осуществлять экспертный консалтинг в сфере облачных технологий.

«Коперник» — программа Европейского союза, которая обеспечит свободный доступ к данным о нашей планете в режиме реального времени, включая спутниковые снимки поверхности, климатические и прогнозные модели. Данные собираются как при помощи специализированных спутников, так и посредством локальных наблюдений. Эта информация играет важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности и контроле окружающей среды. Проект DIAS, созданный в рамках программы «Коперник», использует облачную архитектуру, благодаря чему доступ к информации открыт для пользователей по всему миру.

Консорциум компаний Airbus и Orange Business Services поставили перед собой задачу в течение шести месяцев создать единый центр информационного обслуживания с возможностью предоставления дополнительных услуг по работе с данными программы. Это поможет ученым, организациям и предпринимателям строить бизнес-модели и разрабатывать программное обеспечение, основой для которых послужат упомянутые данные.

Консорциум будет использовать публичное глобальное облачное решение Flexible Engine от Orange Business Services для обеспечения защищенности данных и предоставления свободного к ним доступа. Flexible Engine — высокозащищенное и надежное публичное облачное решение на базе технологии OpenStack. Технология позволяет добиться колоссальной масштабируемости и создать среду для хранения, структурирования и легкого доступа к большим данным программы «Коперник».

«Анализ больших данных и надлежащий облачный функционал помогут в полной мере раскрыть ценностный потенциал этих данных, что приведет к созданию инновационных бизнес-моделей и экономическому росту европейских стран. Команда Orange гордится участием в таком амбициозном проекте программы «Коперник», как DIAS. Наш опыт и публичное облачное решение Flexible Engine обеспечат пользователей передовыми возможностями использования больших данных, собираемых ЕКА», — отметил Филипп Лаплан (Philippe Laplane), директор подразделения Orange Cloud for Business, Orange Business Services.