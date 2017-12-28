«Росэлектроника» наращивает номенклатуру электронно-механических приборов 2019 года

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех расширила номенклатуру разработок перспективных электронно-механических приборов со сроком завершения проектирования в 2019 году.

Основной производитель изделий этой группы в структуре холдинга – пензенский НИИ электронно-механических приборов» (НИИЭМП), заключил три новых контракта по результатам открытого конкурса Минпромторга РФ общей стоимостью 277 млн руб.

По условиям контрактов, НИИЭМП проведет разработку и освоение в серийном производстве, в частности, вакуумных выключателей поляризованного типа на напряжение до 4 кВ и ток до 20 А на частоте 30 МГц, двух типов вакуумных выключателей на напряжение 10 кВ и ток 30 А на частоте 30 МГц, вакуумного переключателя на напряжение 7 кВ и ток 12 А на частоте 30 МГц, а также малогабаритных мощных силовых резисторов с диапазоном сопротивлений 0,33 Ом – 1 МОм и номинальной мощностью рассеяния до 1100 Вт.

Ожидаемая потребность российского рынка в проектируемых изделиях около 10 тыс. шт. в год.

В соответствии с контрактами, НИИЭМП берет обязательства разработать и освоить выпуск функционально полной номенклатуры перспективных по совокупности характеристик изделий, обладающих повышенными показателями качества и надежности до ноября 2019 г.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года НИИЭМП заключил с Минпромторгом контракты на разработку и освоение в производстве миниатюрных подстроечных резисторов, самовосстанавливающихся предохранителей, высокочастотных вакуумных выключателей и переключателей, малогабаритных мощных проволочных резисторов. Срок завершения работ по разным контрактам – 2018-2019 годы. Общая стоимость – 252 млн руб.

НИИЭМП является единственным предприятием в России, владеющим технологиями создания электронно-механических изделий подобного класса. Институт занимает лидирующие позиции в сфере резисторостроения, микросборок цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, прецизионных тонкопленочных наборов резисторов и делителей напряжения, а также единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов. Предприятие является также крупным разработчиком спецтехнологического и нестандартного контрольно-измерительного оборудования.