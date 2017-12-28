«Майтэк» представила решение «Организационная структура предприятия» для Directum

«Майтэк» представила для пользователей Directum новое техническое решение «Организационная структура предприятия». Решение визуализирует организационную структуру малых и средних компаний: отражает актуальные данные о сотрудниках и взаимосвязях отделов в рамках организационного взаимодействия.

По заведенной практике большинства компаний организационная структура предприятия отрисовывается в графических редакторах и ведется вручную кадровым персоналом в 1С:ЗУП либо сторонних программах. Процесс трудоемкий, занимает много времени и зачастую не всегда отражает текущую картину. Избежать кадрово-организационной волокиты с формированием и корректировкой оргструктуры специалисты, работающие в Directum, смогут благодаря новому техническому решению «Майтэк» «Организационная структура предприятия».

Решение обеспечивает структуризацию и визуализацию схемы организационной структуры предприятия и отражение текущего состояния схемы организационной структуры.

В базовой поставке «Организационной структуры предприятия» пользователям доступна визуализированная схема оргструктуры компании, построенная в виде дерева. Передвигаясь по уровням дерева, пользователь получает информацию по иерархии отделов, их руководителях и сотрудниках, закрепленных в данном отделе.

Информация является актуальной в каждый момент обращения к дереву структуры, так как при кадровых перестановках, заведении нового работника, создании или реорганизации каких-либо отделов и других действий относительно оргструктуры, в Directum в обложке оргструктруты автоматически отражаются все произведенные изменения.

Все это позволяет владельцам бизнеса — видеть проблемные зоны и «пробелы» в компании на структурном уровне; руководителям — правильно распределять управленческие задачи, определять полномочия и ответственность должностных лиц; кадровому персоналу — упростить корректировку данных оргструктуры, имея визуальное отображение актуального состояния; работникам — быстро находить информацию по специалистам и руководителям, определять их зону ответственности.

В перспективе предложение по оргструктуре может быть доработано под потребности конкретного вида бизнеса и включать различные «фишки». Как например, интеграция с пропускной системой на КПП и визуальным отражением в дереве присутствие или отсутствие работников на местах, выгрузку отчетов о загруженности отделов, контроль исполнительской дисциплины в градации от департамента до конкретного сотрудника и многое другое.

Первая версия решения уже доступна для установки.