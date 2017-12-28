D-Link начинает продажи нового 10-гигабитного коммутатора

D-Link объявила о начале продаж нового коммутатора DGS-1052X с четырьмя 10-гигабитными оптическими портами и высокой плотностью гигабитных медных портов. Новый коммутатор предназначен для использования на уровне доступа при построении и модернизации вычислительных сетей государственных организаций, ведомственных и коммерческих структур, учреждений здравоохранения, образования и культуры.

DGS-1052X оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+. Производительность коммутирующей матрицы – 168 Гбит/с, размер таблицы коммутации – 16К MAC-адресов, буфера кадров – 2 МБ.

DGS-1052X выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19-дюймовую стойку. Крепления входят в комплект поставки. Ethernet-порты коммутатора оснащены встроенной защитой от статического электричества до 4 кВ. Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу устройства с возможностью его размещения в непосредственной близости от рабочих мест.

Коммутатор готов к работе без предварительной настройки, поддерживает функционал Plug-and-Play, автоопределение полярности MDI/MDIX и автосогласование скорости и режима передачи данных.

DGS-1052X соответствует стандарту энергоэффективности IEEE 802.3az, обладает пониженным энергопотреблением и эксплуатационными затратами.

Для соединения с магистральной сетью DGS-1052X поддерживает установку трансиверов SFP/SFP+ (не входят в комплект поставки), список которых представлен на сайте компании.

Линейка неуправляемых гигабитных коммутаторов с 10-гигабитными оптическими портами также представлена моделью DGS-1026X с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 10GBase-X SFP+.

DGS-1052X уже поступил на склад компании D-Link в Рязани и доступен для заказа у официальных реселлеров. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $405.