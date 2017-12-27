Softline внедрила в «Криогенмаше» решение для сбора аналитики на базе интернета вещей

Softline объявила о разработке для «Криогенмаша» решения на базе технологий Интернета вещей для сбора аналитики, которое позволит заказчику управлять сложными производственными процессами.

Заказчику потребовалось решение, которое бы позволяло специалистам удаленно проводить мониторинг параметров криогенной воздухоразделительной установки и сохранять архив данных для последующей обработки. Стремление компании внедрять инновационные методы улучшения технологических процессов обусловило выбор решения на базе Интернета вещей.

Команда Softline разработала IoT-сервис, интегрированный с облаком Azure, для удаленного мониторинга ключевых параметров работы воздухоразделительной установки: количество и качество получаемой продукции (кислород, азот, аргон, в газообразном и в жидком виде), и учета потребляемой электроэнергии. Решение было внедрено с использованием сетевого шлюза MOXA, который обеспечивает необходимый уровень надежности, гибкости и безопасности. Именно это требуется для построения изолированной сети с высокой пропускной способностью и степенью защиты информации.

В результате специалисты «Криогенмаша» получили доступ с любого устройства и из любой точки мира к данным, снимаемым с датчиков воздухоразделительной установки. С мобильных устройств или через веб-интерфейс в облаке они могут видеть аналитику в режиме реального времени или архив данных, и на основании полученной информации делать выводы о режимах работы узлов воздухоразделительной установки, получать отчеты по инцидентам, что дает возможность проактивно управлять технологическими процессами.

«Мы создали для «Криогенмаша» платформу для сбора данных с применением технологий интернета вещей. Полученный опыт можно использовать при построении предиктивных алгоритмов. Сервис горизонтально масштабируется, поэтому со временем решение можно тиражировать, подключая дополнительные установки», – сказал Сергей Беляев, директор проектов компании Softline.

«Теперь наши инженеры могут в режиме реального времени наблюдать за работой установки, а руководители – оценивать эффективность производственных процессов и объем энергозатрат, прогнозировать стоимость конечного продукта. Работа с ретроспективными данными, анализ инцидентов даст возможность прогнозировать техническое обслуживание и ремонт узлов оборудования», – отметил Даниил Парфененков, директор по информационным технологиям «Криогенмаша».

«Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном «Криогенмаш», выпускается около 80% годового объема производства технических газов в России. Входит в Группу ОМЗ.