Мобильные решения Directum подтвердили совместимость со средствами защиты ViPNet

Специалисты компаний-вендоров протестировали совместную работу мобильных решений Directum с продуктами линейки ViPNet Network Security. Испытания подтвердили, что пользователи приложений Directum могут безопасно обращаться к корпоративным данным через защищенные каналы связи с применением программного комплекса ViPNet Client производства ОАО «ИнфоТеКС», функционирующего под различными мобильными и стационарными операционными системами.

Линейка ViPNet Network Security объединяет компоненты сетевой безопасности, средства мониторинга и обнаружения вторжений. Входящее в нее решение для защиты рабочих мест пользователей ViPNet Client исключает риски внешних и внутренних атак за счет прозрачного шифрования и фильтрации трафика.

Программные комплексы ViPNet сертифицированы ФСБ России на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации и межсетевым экранам. Кроме того, компоненты отвечают требованиям ФСТЭК к межсетевым экранам и отсутствию НДВ и могут применяться для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Мобильные решения Directum закрывают необходимые сценарии работы с ECM-системой вне офиса. Рядовые пользователи выполняют входящие задания и отправляют исходящие задачи с помощью приложения Directum Jazz, а топ- и мидл-менеджеры рассматривают документы, выносят резолюции и контролируют поручения, используя Directum Solo.

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, отметил: «Мобильные приложения для работы в корпоративных системах уже привычны и удобны пользователям. Но нерешенные вопросы информационной безопасности замедляют переход на цифровые инструменты взаимодействия, особенно в крупных компаниях. Совместная работа продуктов компаний Directum и «ИнфоТеКС» позволяет клиентам не беспокоиться о мобильной безопасности и сосредоточиться на бизнес-результатах внедрения».

Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора «ИнфоТеКС», сказал: «Проведенные проверки на корректность работы программного комплекса ViPNet Client и продуктов Directum в очередной раз доказывают возможность обеспечения задач защиты информации при организации бизнес-процессов у заказчиков без существенного усложнения инфраструктуры. Продукты линейки ViPNet Network Security позволяет обеспечить комплексную защиту корпоративных сетей с использованием актуальных и сертифицированных продуктов, сохраняя удобство использования и не ухудшая характеристики использования, а при совместном использовании с Directum позволяют реализовать еще и расширенные бизнес-сценарии».