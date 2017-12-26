«Первый БИТ» обеспечил обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой

«Первый БИТ» реализовал электронный обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой в Германии на базе платформы «1С:Предприятие». Формат EDI для обмена данными является общепринятым в подразделениях компании STIHL по всему миру. Благодаря его внедрению в краснодарском филиале приведена к единообразию выгрузка заказов в головном отделении компании, и снижен риск возникновения ошибок при обработке заказов.

STIHL — немецкий производитель самой продаваемой марки бензопил в мире, действует в более чем 160 странах. Все 100% закупок продукции проводятся из-за рубежа, то есть через головную компанию в Вайблингене, Германия. Ежедневный объём электронного документооборота и обмена данными со всеми подразделениями в компании огромен. Дилеры в городах мира, в том числе в Краснодаре, направляют в головной офис большие объёмы закупочной документации. Подразделения компании и головной офис уже давно работают в формате EDI.

EDI – это технология автоматизированного обмена данными в стандартизированных форматах между компаниями, часто подразделениями компаний в различных станах, городах. При этом документы, имеющие в начальном виде удобную и специфическую для каждой компании форму, передаются между офисами (партнёрами, подразделениями) в стандартном формате при помощи конвертора (на входе) и деконвертора (на выходе). Электронный формат обмена данными обеспечивает передачу информации между учётными системами компаний в виде стандартных структурированных сообщений. Это позволяет не только сократить затраты на бумагу и курьерские услуги, но и значительно упросить работу как дилеров, так и поставщиков.

В краснодарском филиале – компании «Штиль Зюдвест» - заказы формировались сотрудниками в вручную в Excel. Сотрудники головного офиса в Германии самостоятельно обрабатывали полученный файл. Из-за отсутствия единообразного формата переработка полученного файла вручную под необходимый формат сотрудниками в Германии занимала определённое время и могла привести к риску возникновения ошибок с обеих сторон взаимодействия.

Головное подразделение компании STIHL потребовало изучить возможность реализации в используемой системе формата EDI, принятого во всех подразделениях компании. Специалисты краснодарского филиала «Первый БИТ» предложили реализовать дополнительный функционал обмена коммерческими данными в формате EDI с иностранными поставщиками в используемом решении – «1С:Управление торговлей».

В рамках разработки функционала созданы каталоги файлов для выгружаемых и загружаемых файлов; созданы регистры сведений с сохранением информация о выгруженных и загруженных текстовых файлах; реализована автоматическая выгрузка файлов (с устанавливаемым интервалом времени) только при подтверждении полной готовности.

Специалисты краснодарского офиса «Первый БИТ» реализовали возможность выгрузки заказов сотрудниками в Германии в формате EDI. При этом для сотрудников краснодарского филиала «Штиль Зюдвест» оставлена возможность загрузки и выгрузки заказов в формате Excel.

В результате работ в используемой системе реализована возможность обмена данными между штаб-квартирой «Штиль» в Германии и «Штиль Зюдвест» в Краснодаре в требуемом формате. Повышено удобство работы сотрудников в головной организации в Германии – по итогам внедрения у них нет необходимости вручную обрабатывать заказы. Система обмена данными в подразделениях компании приведена к единообразию.