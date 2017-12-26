Кассы «Железнодорожной торговой компании» подключены к интернету ТТК

«Транстелеком» (ТТК) обеспечила подключение к интернету всех кассовых аппаратов «Железнодорожная торговая компания». В рамках заключенного договора к сети были подключены более 500 точек по всей стране.

«Транстелеком» по партнерской программе обеспечил для «Железнодорожной торговой компании» также сбор данных с контрольно-кассовой техники и последующую передачу их в ФНС России. Оператор выступает для клиента «единым окном» по обслуживанию работы онлайн-касс, осуществляя сервисное обслуживание каналов доступа в интернет и системы ОФД (оператора фискальных данных).

«"Транстелеком" в краткие сроки реализовал масштабный проект по подключению всех кассовых аппаратов ЖТК. Мы будем обеспечивать клиенту все необходимые телекоммуникационные услуги для осуществления торговой деятельности в рамках существующего закона, - отметил Роман Громыко, руководитель департамента федеральных проектов компании «Транстелеком». – Наша компания готова быстро отвечать на вновь возникающие потребности бизнес- и государственных клиентов и предлагать качественные решения для решения их задач».

«Железнодорожная торговая компания представляет разветвленную сеть торговых точек по всей стране. Для подключения всех кассовых аппаратов к сети интернет нам был необходим телекоммуникационный партнер с возможностью обеспечить надежное соединение на всей территории России, - сказал директор по ИТ «Железнодорожная торговая компания» Анатолий Ерошенко. – Мы остановили выбор на "Транстелекоме", так как компания предложила оптимальное сочетание цены и качества услуг».

В соответствии с новыми требованиями закона 54-ФЗ о применении ККТ, торговым предприятиям необходимо заменить обычные кассовые аппараты на онлайн-кассы. Предприятия должны осуществлять передачу фискальных данных по телекоммуникационным каналам связи в ФНС России через оператора фискальных данных.

ЖТК - современная диверсифицированная компания, работающая в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и производства продовольственных товаров. ЖКТ объединяет 16 филиалов (по числу железных дорог), 2 обособленных подразделения и одно дочернее предприятие.