Вышла новая версия проектного ПО «SWR-Технология» 7.50.4

ГК SWR объявила о выходе новой версии ПО «SWR-Технология».

«SWR-Технология» позволяет проектировать технологические процессы по ЕСТД; создавать до 150 вариантов маршрутных и операционных карт, сводных ведомостей оснастки, оборудования, материалов; выполнять трудовое и материальное нормирование; автоматически рассчитывать штучное и подготовительно-заключительное время изготовления как одной детали, так и изделия в целом.

Совместная работа конструкторско-технологических подразделений происходит в сквозном режиме согласно концепции единой цифровой модели изделия с дальнейшей передачей данных в системы оперативно-календарного планирования и управления ресурсами предприятия. При этом разработка КТПП основана на единой базе нормативно-справочной информации.

Версия 7.50.4 содержит следующие изменения: настройка способа формирования модели ТП для ТТП (ГТП); поддержка произвольного наименования материалов; улучшение работы с х64 разрядной версией сервера; поддержка пользовательских имен записей и полей; оптимизация скорости работы с правами документов; настройка правил добавления нескольких единиц оборудования на операцию.