В Sailfish Mobile OS RUS появилась поддержка компьютерного зрения

«Открытая Мобильная Платформа» объявила о поддержке в доверенной отечественной мобильной ОС Sailfish Mobile OS RUS технологий обработки и распознавания изображений и видеопотока, разработанных специалистами российской компании Smart Engines. Совместное решение позволит корпоративным пользователям и государственным учреждениям обеспечивать безопасность обработки и передачи бизнес-данных в мобильных системах.

Перечень решений Smart Engines совместимых с Sailfish Mobile OS RUS включает распознавание документов, удостоверяющих личность Smart IDReader, распознавание данных банковских карт Smart CardReader, распознавание номеров автомобилей Smart PlateReader и др.

Технологии, которые лежат в основе решений Smart Engines, включая обработку изображений (Image Processing), идентификацию объектов (Object Identification) и распознавание текста (OCR), являются собственной разработкой компании. Это обеспечивает продуктам Smart Engines технологическую и алгоритмическую независимость, что позволяет разрабатывать и развивать платформонезависимые решения.

Одно из важных применений технологий компьютерного зрения Smart Engines для устройств на базе Sailfish Mobile OS RUS заключается в создании мобильных программно-аппаратных комплексов по извлечению, обработке и передаче персональных данных в интересах организаций, которые предъявляют повышенные требования к информационной безопасности.

Sailfish Mobile OS RUS обеспечивает безопасную работу с данными на уровне операционной системы за счет встроенных криптографических средств, поддерживающих различные криптопровайдеры. Защищённая операционная система общего назначения на базе Sailfish Mobile OS RUS прошла сертификацию в ФСБ России на соответствие базовым требованиям по защите данных, не составляющих гостайну, от несанкционированного доступа.