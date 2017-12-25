«Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox

«Сервионика» (ГК «АйТеко») запустила публичное облако со сверхвысокой скоростью обмена данными: 100 гигабит в секунду. Новый сервис «Сервионики» позволяет в сотни раз ускорить работу с отчетностью, бизнес-аналитикой, оценкой эффективности маркетинговых кампаний и лояльности клиентов, тестирование ПО и бизнес-приложений.

«Облако 100» предназначено для крупных компаний, которые постоянно работают с большими объемами информации и применяют такие технологии и инструменты, как интеллектуальный анализ данных, параллельно-последовательные вычисления, системы поддержки принятия решений. Чтобы использовать их преимущества в полной мере, требуется большой объем доступных вычислительных ресурсов. Аналогичные задачи возникают и в процессе внедрения и развития технологий Интернета вещей, машинного обучения, искусственного интеллекта. «Облако 100» становится новой выгодной альтернативой инвестициям заказчиков в развитие собственной ИТ-инфраструктуры, так как обеспечивает не только уникально высокую скорость передачи данных, но и их защищенность в соответствии с актуальными законодательными требованиями, а также высокое качество технической поддержки. Сервис будет предоставляться «Сервионикой» и ООО «Новинтех», входящим в ее структуру.

«"Облако 100" – новый аргумент "Сервионики" в выборе заказчиков между развитием собственной ИТ-инфраструктуры для работы с растущим объемом данных или арендой готовых ресурсов у провайдера. В этом сервисе собраны лучшие возможности: инновационность решений Huawei и Mellanox, надежность ЦОД «ТрастИнфо», уникальные компетенции специалистов "Сервионики" и преимущества облачной платформы, на которой развернута наша новая услуга», – отметил Вячеслав Самарин, директор департамента развития облачных сервисов и продуктов компании «Сервионика» (ГК «АйТеко»).

В качестве программной платформы для «Облако 100» используется MakeCloud – платформа, разработанная «Сервионикой» на базе OpenStack и успешно применяемая для создания облачных инфраструктур с 2013 года. Аппаратная инфраструктура реализована на решениях Huawei и Mellanox. Под «Облако 100» выделено сейчас порядка 25% ресурсов публичного облака, которое «Сервионика» предоставляет на базе ДЦ «ТрастИнфо» – одного из самых защищенных и отказоустойчивых дата-центров России (соответствует уровню TierIII, лидер отраслевых рейтингов IDC, CNews, IKS Consulting и других аналитических агентств).

«В "Облако 100" используются серверы Huawei FusionServer X6800. Это новый пример успешного сотрудничества с компанией "Сервионика", и мы рады, что рекордно быстрое публичное облако, не имеющее аналогов на российском рынке, создано на базе оборудования Huawei», – отметил Евгений Лисицин, директор по работе с корпоративными клиентами Huawei Enterprise в России.

«Коммутационные решения Mellanox Spectrum обеспечивают сервису “Облако 100” пропускную способность между виртуальными машинами 100 гигабит в секунду – уровень, которого ожидают клиенты от "Сервионики" как лидера отрасли. Уверен, что новый сервис изменит представления о возможностях облачных технологий для современных компаний», – подчеркнул Павел Антонов, региональный менеджер по продажам в России и СНГ компании Mellanox Technologies.