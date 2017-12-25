Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница

Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс следующего поколения для суперкомпьютерного центра имени Лейбница (LRZ) Баварской академии наук в Мюнхене, Германия.

Являясь одним из ведущих европейских вычислительных центров для профессионалов в научных, исследовательских и академических сообществах, LRZ не только управляет экспоненциально растущими объемами данных, но и отвечает за оперативную обработку и анализ этих данных, чтобы ускорить реализацию исследовательских проектов по всему миру. Недавно LRZ завершил крупнейшую в мире симуляцию землетрясений и последующего возникновения цунами, таких как Суматра-Андаманское землетрясение. Это исследование позволяет создавать сценарии развития событий в реальном времени и помогает предсказывать подземные толчки, следующие за основным землетрясением, и другую опасную сейсмическую активность.

После завершения строительства в конце 2018 года новый суперкомпьютер SuperMUC-NG будет поддерживать LRZ в исследованиях по целому ряду научных дисциплин: астрофизике, гидродинамике, биологии, медицине и другим. Он обеспечит предоставление доступных, безопасных и энергоэффективных высокопроизводительных (HPC) сервисов, которые используют передовые технологии, оптимизированные для работы с широким спектром научных дисциплин. В рамках проекта LRZ Lenovo поставит свой 20-миллионный сервер, что является важным событием в истории подразделения DCG.

Скотт Тейс, исполнительный директор HPC и AI, Lenovo DCG, отметил: «Lenovo стремится предлагать исследовательским институтам, таким как LRZ, не только вычислительные мощности, но и по-настоящему комплексные решения, которые позволяют эффективно решать важнейшие гуманитарные задачи. Мы рады работать над этим проектом в партнерстве с Intel. LRZ получит доступ к большей вычислительной мощности, но благодаря инновационной технологии водяного охлаждения сможет значительно сократить энергозатраты. SuperMUC-NG представляет собой комплексное решение, которое обеспечивает максимальную производительность для ускорения выполнения критически важных исследовательских проектов».

SuperMUC-NG обеспечит впечатляющую вычислительную мощность в 26,7 петафлопс, реализованную с использованием более 6500 вычислительных узлов Lenovo Think System SD650 следующего поколения, процессоров Intel® Xeon® Platinum с технологией Intel Advanced Vectir Extensions (Intel AVX 512) и архитектуры Intel® Omni-Path. Новая система будет поддерживать интеграцию с Lenovo Intelligent Computing Orchestrator (LiCO), программным обеспечением для управления вычислительным кластером с интуитивно понятным графическим интерфейсом для ускоренной разработки приложений HPC, Al и поддержки облачных сред. Система позволит исследователям LRZ виртуализировать, обрабатывать огромное количество данных и оперативно делиться результатами с коллегами.

Поддержание инфраструктуры высокопроизводительных вычислений связано с крайне высокими операционными затратами. Благодаря технической оптимизации Intel, а также использованию новейшей технологией водяного охлаждения от Lenovo, которая отводит выделенную тепловую энергию и поддерживает оптимальную температуру в системе, суперкомпьютер SuperMUC-NG позволит сократить расходы на сопровождение. В сочетании с программным обеспечением Lenovo Energy Aware Run-Time (EAR), которое динамически контролирует мощность системной инфраструктуры во время работы приложений, комплексная технология водяного охлаждения Lenovo обеспечивает LRZ на 45% большую экономию электроэнергии по сравнению с аналогичной системой воздушного охлаждения. Эти инновации в области энергоэффективности помогут еще больше снизить количество выделяемого центром углерода, а также совокупную стоимость владения.

Триш Дамкгрогер, вице-президент по техническим вычислениям в Intel, сказала: «Мировые лидеры в исследованиях, такие как LRZ, не только занимаются анализом наиболее сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся, но и помогают значительно улучшить нашу жизнь. Технологии Intel, в сочетании с экспертным опытом Lenovo, обеспечивают высочайший уровень производительности и простоту программирования, чтобы помочь исследователям LRZ делать больше открытий с более глубокой аналитикой, чем было возможно раньше».

Ожидается, что после окончания работ система SuperMUC-NG в суперкомпьютерном центре имени Лейбница войдет в отраслевой список TOP500.