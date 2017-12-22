«Эттон» смоделировала обращение с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области

«Эттон» объявила о завершении работ по созданию электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области.

Система разработана по заказу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области для исполнения отдельных положений Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-фз «О внесении изменений в Федеральный Закон (89-ФЗ) «Об отходах производства и потребления».

Электронная территориальная схема представляет собой геоинформационную систему, разработанную для предотвращения или снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. Система обеспечивает формирование реестра отходооразователей и перерабатывающих предприятий, сортировочных линий и полигонов захоронения, рассчитывает оптимальные маршруты движения транспорта и точное время вывоза отходов.

На карте региона размещены все отходообразователи, места сбора и накопления отходов, несанкционированные свалки, транспортировщики и объекты обращения с отходами. Маршруты передвижения твердых коммунальных отходов (ТКО) привязаны к состоянию дорожной сети. Схема потоков показывает всю цепочку движения мусора от отходообразователя до места переработки, складирования или уничтожения. Это позволяет принимать решение о необходимости размещения на территории Свердловской области дополнительных инфраструктурных объектов (перегрузочных, сортировочных станций, перерабатывающих предприятий) для того, чтобы оптимизировать экологическую обстановку в регионе и минимизировать тариф регионального оператора.

Основными задачами региона являются: увеличение доли использованных, обезвреженных, переработанных, отсортированных отходов в общей структуре отходов, снижение доли захораниваемых отходов на территории области, увеличение количества полигонов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, увеличение доли отходов, направляемых наутилизацию и ликвидация несанкционированных мест складирования мусора. Система в краткосрочной и долгосрочной перспективе позволяет контролировать достижение плановых показателей по развитию отрасли.

Электронная территориальная схема компании «Эттон» ляжет в основу комплексной региональной системы обращения с твердыми коммунальными отходами Свердловской области.