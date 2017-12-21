Mary Kay будет использовать аналитическую платформу Polymatica в Европе

Mary Kay объявила о том, что по результатам первого года использования аналитической платформы Polymatica руководством компании принято решение о масштабировании Polymatica на всю сеть Mary Kay в Европе. Платформа Polymatica использовалась компанией для обработки данных о продажах косметики в России и Казахстане.

В Mary Kay на базе Polymatica построена система Ad hoc аналитики, позволяющая анализировать весь объем данных о продажах продукции в европейском регионе. Информация, полученная в первый год использования, позволила выявить особенности ведения бизнеса на рынке региона и повысить его общую эффективность, уровень продаж и прибыльность продуктов, а также снизить затраты на sales организацию работы с торговыми представителями.

«Нам нужна была система, которая позволила бы производить многомерный анализ данных, поступающих из разных источников, быстро. После внедрения Polymatica время на подготовку отчетов сократилось с 2 недель до нескольких минут, при этом теперь аналитика отвечает на такие сложные вопросы бизнеса, которые раньше никто даже не думал задавать» – сказал директор по информационным технологиям Mary Kay Европа Илья Садовенко.

На российском рынке Mary Kay в основном использует платформу Polymatica для решения внутренних задач, но планирует одновременно с европейским рынком полноценно внедрить сценарий применения, используемый в Казахстане.

В Polymatica используются технологии Data Mining и нейронных сетей, благодаря которым возможны многомерный анализ данных и прогнозирование, а уникальная архитектура системы позволяет обрабатывать весь доступный объем данных в короткие сроки.

«Успех проекта с Mary Kay является показательным для всего рынка. Сегодня технологии сделали возможной быструю и точную многомерную аналитику больших данных – показателей продаж компании по всей стране – силами нескольких человек, решающих все аналитические задачи Mary Kay в регионе» – отметил генеральный директор и основатель компании Polymatica Роман Раевский.