«АйДи – Технологии управления» вошла в топ поставщиков услуг ИТ-поддержки

«АйДи – Технологии управления» сообщила о том, что вошла в топ-35 лидеров рынка услуг ИТ-поддержки по данным обзора «Рынок ИТ-услуг 2017». В 2016 году компания показала рост выручки 13%, в сравнении с 2015 годом. Рейтинг и обзор подготовлены аналитическим центром CNews Analytics и учитывают данные компаний за 2015-2016 гг.

Согласно исследованию CNews Analytics, рынок услуг ИТ-поддержки в России стабильно растет: почти все участники рейтинга показали положительную динамику и увеличение числа проектов по итогам 2016 г., а топ-20 компаний совокупно заработали на 20% больше средств, чем в прошлом году.

«Во многом развитие рынка подстегивают крупные предприятия промышленного и государственного секторов, которые в предыдущие годы активно инвестировали в развитие систем, а сейчас занимаются поддержкой уже существующих решений. Услуги по поддержке ИТ-систем позволяют заказчикам обеспечить их бесперебойную работу. Поэтому даже при дефиците средств и сокращении бюджетов на ИТ, статьи расходов на такие услуги, как поддержка ИТ-систем, уменьшаются в последнюю очередь», – отметил Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления».

Эксперты рынка отмечают, что заказчики отдают предпочтение комплексным проектам, включающим как создание, так и дальнейшее сопровождение ИТ-систем.

«Аутсорсинг услуг ИТ-поддержки позволяет заказчикам привлечь к работе инженеров-экспертов, при этом не затрачивая время и ресурсы на поиск и найм квалифицированного персонала. Мы в режиме реального времени круглосуточно консультируем и сопровождаем десятки тысяч пользователей различных систем управления и учета по трем линиям поддержки», – сказал Роман Коновалов.

Сейчас на поддержке у «АйДи – Технологии управления» - более 40 000 пользователей по текущим проектам компании в области автоматизированных систем управленческого документооборота и других решений.