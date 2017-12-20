Xerox начинает продажи принтеров и МФУ VersaLink B600/605/610/615

Xerox объявила о запуске российских продаж монохромных принтеров Xerox VersaLink B600/610 и МФУ Xerox VersaLink B605/615 для средних и больших рабочих групп. Устройства отличаются высокой производительностью.

Благодаря обновлённой платформе Xerox ConnectKey, новые модели имеют единый сенсорный интерфейс, могут подключаться к облачным сервисам и мобильным устройствам, обеспечивают надёжную защиту данных и позволяют расширять функционал с помощью приложений.

Монохромные светодиодные принтеры формата A4 Xerox VersaLink B600/610 и МФУ Xerox VersaLink B605/615 входят в семейство Xerox VersaLink на обновлённой платформе Xerox ConnectKey.

Xerox VersaLink B600/610 заменили собой принтеры Xerox Phaser 4622A и Xerox Phaser 4622DN соответственно. Xerox VersaLink B605 пришёл на смену МФУ Xerox WorkCentre 4265, а Xerox VersaLink B615 расширил линейку монохромных МФУ Xerox.

«Наш главный приоритет — поставлять такие программные и аппаратные решения, которые будут развивать бизнес наших клиентов и партнёров, — отметила Екатерина Арзуманян, ведущий менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Россия. — Принтеры и МФУ Xerox VersaLink B600/605/610/615 помогают нам достичь этой цели. С ними компании смогут добиться максимальной эффективности рабочих процессов, а сотрудникам будет проще выполнять привычные задачи».

Принтер Xerox VersaLink B600 и МФУ Xerox VersaLink B605 печатают со скоростью 55 страниц в минуту, а принтер Xerox VersaLink B610 и МФУ Xerox VersaLink B615 — со скоростью 63 страницы в минуту. Новинки успешно справляются с обработкой сложных документов благодаря двухъядерному процессору с тактовой частотой 1,05 ГГц и оперативной памяти объёмом 2 ГБ.

Xerox VersaLink B600/605/610/615 можно приобрести в комплекте с опциональным финишером, который выполняет подборку и сшивание до 50 листов. Кроме того, компании с интенсивным документооборотом могут увеличить ёмкость подачи устройств с базовых 700 до 3 250 листов, чтобы приходилось реже загружать бумагу в лотки. Новые принтеры и МФУ поставляются со стандартными картриджами на 10 300 отпечатков и поддерживают картриджи повышенной ёмкости на 25 900 и 46 700 отпечатков.

Новые модели оснащёны поворотным цветным сенсорным экраном — 5-дюймовым у принтеров Xerox VersaLink B600/610 и 7-дюймовым у МФУ Xerox VersaLink B605/615. Благодаря схожести управления с современными планшетами и смартфонами, новые принтеры и МФУ будут удобны в эксплуатации даже для неопытных сотрудников.

Каждый пользователь может настроить систему управления устройствами под себя. При необходимости можно расширить функции Xerox VersaLink B600/605/610/615 с помощью приложений из постоянно пополняемой галереи Xerox App Gallery. Если необходимое приложение ещё не создано, его смогут разработать партнёры Xerox под конкретные задачи.

Для современных мобильных сотрудников важна функция печати с портативных устройств. Эта возможность реализована в новых принтерах и МФУ на базе технологий Apple AirPrint, Google Cloud Print и Mopria, а также плагина Xerox Print Service для ОС Android. Опционально доступно подключение по Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Кроме того, новые модели могут обмениваться данными с облачными сервисами, такими как Google Drive, Microsoft OneDrive и Dropbox. Это упрощает обмен документами и позволяет компаниям сэкономить на собственных серверах.

Xerox ConnectKey обеспечивает безопасность всех системных компонентов и информации, поступающей на печатные устройства. Эта платформа защищает принтеры и МФУ Xerox VersaLink от хакерских атак, вредоносных программ, несанкционированного доступа и прочих угроз. Данные, передаваемые на печать, шифруются, а для сохранённого в формате PDF отсканированного документа может быть задан пароль. Кроме того, устройства обладают функциями защищённой печати, что предотвращает утечку конфиденциальной информации.

Монохромные принтеры Xerox VersaLink B600/610 и МФУ Xerox VersaLink B605/615 доступны для заказа в России.