Универмаг «Цветной» начал принимать к оплате Alipay

ГК «МОБИ.Деньги» объявила о том, что универмаг «Цветной» начал принимать на кассах в качестве платежного средства QR-коды мобильного приложения Alipay.

Событие стало возможным благодаря партнерству платежной системы Аlipay с группой компаний «МОБИ.Деньги», чья технологическая база и компетенции были использованы для запуска платежного сервиса. В свою очередь, интеграцию с сервисом со стороны используемого в «Цветном» кассового программного обеспечения POSX провела компания Luxe Retail – непосредственный разработчик и поставщик POSX для универмага.

На сегодняшний день платежная система Alipay (часть холдинга Alibaba) является крупнейшей платежной системой в Китае и одной из крупнейших в мире. Рост популярности этой платежной системы обеспечил формирование уникальных платежных решений, основанных на сочетании платежного сервиса и рекламной платформы в рамках единого мобильного приложения.

Мобильное приложение Alipay предоставляет возможность прямой коммуникации с покупателем, вся информация о торговых точках, товарах и акциях предоставляется в мобильном приложении на языке покупателя.

Для осуществления оплаты пользователю мобильного приложения достаточно выбрать интересующий товар и обратиться к кассиру, после чего сгенерировать в один клик QR-код на экране своего смартфона. Кассир считывает QR-код с экрана гаджета, после чего осуществляется списание денежных средств. Вся процедура занимает считанные секунды, чего удалось добиться благодаря интеграции с технологическими решениями группы компаний «МОБИ.Деньги».

Как отметили представители «Цветного», «для Универмага запуск этого проекта – одно из важнейших событий уходящего года. Это не просто новая платежная технология, а новый канал привлечения и коммуникации с клиентом».

Директор по развитию бизнеса Alipay и Ant Financial в России и СНГ Богдан Задорожный отметил: «Запуск сервиса Alipay в универмаге «Цветной» — важная веха для компании. В «Цветном» будет работать полностью интегрированное кассовое решение, разработанное компаниями Моби.Деньги и Luxe Retail, что позволит обеспечить прием Alipay сразу на 25 кассах универмага».

Директор по развитию группы компаний «МОБИ.Деньги» Кирилл Сурский сказал: «Реализация решения по приему платежей Alipay в Универмаге «Цветной» наглядно продемонстрировала всем участникам рынка, что будущее за совмещением технологий online маркетинга с платежными offline технологиями в ритейле.

Генеральный директор компании Luxe Retail Любовь Рыбакова отметила: «Мы давно и успешно сотрудничаем с универмагом «Цветной» и рады тому, что наша совместная с «МОБИ.Деньги» разработка оказалась востребованной универмагом при запуске сервиса Alipay. К пику новогодних продаж «Цветной» получил отличную возможность упростить коммуникации между кассирами и покупателями – пользователями Alipay, сделать процесс покупки для них более быстрым и удобным».

В дальнейшем компании «МОБИ.Деньги» и Luxe Retail предложат совместное кассовое решение торговым сетям и магазинам, которые, как и универмаг «Цветной», используют в своей работе кассовое программное обеспечение POSX.